معلومات عن عبد الحسين عبد الرضا الذي يحتفل به جوجل اليوم

غير محرك البحث جوجل واجهته الرئيسية احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، الذي لديه مواهب متعددة في التمثيل والغناء، ولديه محبين ومعجبين في أنحاء الوطن العربي.

وفي السطور التالية يوفر موقع الفجر الإلكتروني أبرز المعلومات حول عبد الحسين عبد الرضا الذي يحتفل به جوجل اليوم.

معلومات عن عبد الحسين عبد الرضا

1- الفنان عبد الحسين عبد الرضا، صاحب مواهب متعددة

2- تنوعت بين التمثيل، والغناء، وعشق المسرح

3- لديه شهرة واسعة في ربوع الوطن العربي

4- يُعتبر من المساهمين في تأسيس الحركة الفنية في منطقة الخليج

5- وُلد عبد الرضا في منطقة شرق في الكويت عام 1939.

6- كان والده يعمل بحارًا، رقم 7 بين أخوته الأربعة عشر.

7- تلقى تعليمه في الكويت حتى مرحلة الثانوية العامة، وذلك في مدرستي المباركية والأحمدية.

8- عمل في وزارة الإرشاد والأنباء في قسم الطبع

9- سافر في بعثة إلى مصر على نفقة الوزارة عام 1956 لتعلم فنون الطباعة.

10- وفي عام 1961 سافر في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة في فنون الطباعة.

11- تدرج في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب مراقب عام قسم الطباعة في وزارة الإعلام عام 1959، إلى أن تقاعد في 30 سبتمبر 1979.

12- تزوج 4 مرات

13- لديه ثلاث بنات وولدين هم بالترتيب "عدنان"، "بشار"

14- شقيقه "أمير" فنان تشكيلي، وقدم مسرحيات وأوبريتات بفن الدمى بشخصية "بو زعلان".

15- تعود بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان "صقر قريش" في عام 1961.

16- أسس في سنة 1989 شركة "مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع".

17- وفي التلفزيون، شارك في تمثيل عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية يصل عددهم إلى 30 مسلسل، من بينها "درب الزلق"، و"الأقدار" الذي كتبه بنفسه، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3 " في عام 2017.

18- عانى من أمراض في القلب، وأصيب بجلطة أثناء تواجده في العاصمة البريطانية، دخل من خلالها المستشفى، ورحل عن عالمنا 11 أغسطس 2017.