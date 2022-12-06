تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة



ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد غزل المحلة صاحب الأرض والجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب "استاد غزل المحلة" ضمن إطار منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.



وتنقل مباراة الأهلي وغزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بشكل حصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".



ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.



حراسة مرمي الأهلي: محمد الشناوي

دفاع الأهلي: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - برونو سافيو - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.

الهجوم: شادي حسين.