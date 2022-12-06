عاجل.. إعادة تسعير الذهب في مصر وخسائر فادحة تلحق بالمضاربين

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أعلنت منصة اي صاغة إعادة تسعير الذهب من جديد اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وسط تسجيل انهيارات كبيرة في الأسعار وصلت قيمتها إلى 200 جنيه مقارنة بالاسعار التى وصل اليها قبل اعادة التسعير في بعض المحلات.

وسجلت أسعار الذهب في مصر بعد إعادة التسعير كالاتي:

و تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1885 جنيه للجرام مقارنة 2080 جنيه وصل اليها بالاسواق.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيه للجرام خاسرا مقارنة 1820 جنيه وصل اليها بالاسواق.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1414 جنيه للجرام مقارنة 1560 جنيه وصل اليها بالاسواق.

هبط سعر الجنيه الذهب 400 جنيه ليسجل 13200 جنيه مقارنة 14560 جنيه وصل اليها بالاسواق.

توقف عن تسعير الذهب:

وأوضحت منصة اي صاغة، أن اسعار الذهب فقدت 50 جنيه فقط مقارنة بالأسعار التى وصلت اليها بالمصنة قبل توقف التداولات، بينما تجاوزت خسائرها 200 جنيه مقارنة بأسعار المحلات والتى تجاوز فيها سعر الجرام عيار 21 نحو 1800 جنيه.

وكانت منصة اي صاغة اعلنت توقف عن تحديد اسعار الذهب الامس في ظل اضطراب وتباين الاسعار، بينما واصل بعض التجار في الصاغة تحديد الاسعار لتقفز اسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وسط اقبال على شراء السبائك للاستثمار بها.

الجنيه يتجاهل ارتفاعات الذهب ويستقر أمام الدولار :

واصلت اسعار الدولار استقرارها بالبنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، ماتجهلة ما يحدث من ارتفاعات في اسعار الذهب بالجنيه المصري، مع ترقب حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي سوف يساهم في توفير النقد الأجنبي.

واستقرت اسعار" الدولار" خلال منتصف تعاملات اليوم، ووصل في البنك المركزي إلى 24.55 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار بالبنك الاهلي ومصر عند 24.51 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة إلى 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

وسجل سعرر الدولار في بنك الاسكندرية 24.56 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 24.51 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

خبراء لا يفضلون الاستثمار بالذهب :

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن الاستثمار في الذهب في الوقت الحالي ليس الاستثمار الأمثل، حيث بالرغم من أنه يحفظ قيمة العمل إلا أن المستثمرون به سيواجهون صعوبات في تسيله.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن العديد من المواطنين أصبحوا الآن يتجهون للاستثمار بقوة في الذهب، على اساس إنه استثمار آمن، ولكن قد يغفل عنه نتيجة ارتفاع أسعارها المستمر عيوبه الاستثمارية.

وتابعت،" رمسيس"، ان عيوب الاستثمار في الذهب تتمثل في إنه غير قابل للتسيل فورا، إذا أنك تجد صعوبات في عملية بيعية لعدم توافر السيولة لدى التجار لشرائهم منهم، كما ان هناك مخاطرة عالية لشرائه محليا حيث إن الاسعار الحالية لا تتماشي مع قيمته عالميا.