تكريم الموهبة بتول أبو اليزيد في مهرجان “آخر موضة لعروض الأزياء”

كرمت إدارة مهرجان“ آخر موضة لعروض الأزياء ”الموهبة الشابة بتول أحمد في مجال الموضة والأزياء كواحدة من أفضل وأصغر المواهب حيث قدمت 5 تصميمات مختلفة من تنفيذها على هامش المعرض، وشارك في المهرجان عدد كبير مصمم أزياء، لطرح موديلات أكبر متخصصين للتسويق، ويتم التعاقد مع المبدعين في كل مكان.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان“ آخر موضة لعروض الأزياء ”بتكريم عدد من نجمات الفن والإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، ويهدف المهرجان لتنشيط الصناعة والسياحة، وتشجيع المنتج المصري في إطار الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء تحت عنوان“ اشترى المصري”.

وتخرجت بتول أبو اليزيد من كلية فنون تطبيقية قسم فاشون دفعه 2021 وبدأت عملها كمحاضر للفاشون والباترين في العديد من الأكاديميات الكبرى في مجال التصميم وعملت كمهندسة تصميم في العديد من المصانع الخاصة بأفلام التطريز وللكوشن حيث قامت بابتكارات جديدة بالسوق المصري، كما تستعد لإطلاق العلامة التجارية الجديدة الخاصة بها.