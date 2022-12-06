فيليب موريس هولندا القابضة تستحوذ على 93.11 % من أسهم "سويدش ماتش" وتعتزم الشروع في استرداد إلزامي للأسهم وطلب الشطب

الرئيس التنفيذي لفيليب موريس العالمية: الصفقة تمثل علامة فارقة لتسريع هدفنا المتمثل في "مستقبل خالٍ من الدخان"

نجحت شركة فيليب موريس القابضة بهولندا -إحدى الشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشونال-، في إتمام صفقة الاستحواذ على 93.11 % من أسهم شركة "سويديش ماتش أي بي" السويدية المتخصصة في تصنيع منتجات أكياس النيكوتين والمالكة لشبكة توزيع واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت فيليب موريس عزمها للشروع في الاسترداد الإلزامي لكامل أسهم الشركة وطلب الشطب من سوق الأوراق المالية.

وأعرب، ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، عن سعادته بإتمام عملية الاستحواذ قائلًا: "يسعدنا الحصول على أكثر من 90٪ من ملكية شركة سويدش ماتش، مما يسمح لنا بالبدء في عملية استرداد "أقلية الأسهم" للحصول على الأسهم المتبقية القائمة وطلب شطب الشركة من سوق الأوراق المالية".

وأكد أولكزاك، أن هذه الصفقة تمثل علامة فارقة في تسريع هدفنا المشترك المتمثل في مستقبل خالٍ من الدخان. مؤكدا على الترحيب التام بموظفي شركة سويدش ماتش، حيث أصبحوا جزءا من عائلة فيليب موريس إنترناشيونال، وسوف يكون لهم دور كبير في توفير النيكوتين البديل ضمن استراتيجية فيليب موريس الهادفة للوصول لعالم خال من الدخان من خلال الجمع بين منتجات IQOS وأكياس النيكوتين (ZYN) معًا في كل من الأسواق الأمريكية والعالمية.

وكانت شركة فيليب موريس هولندا القابضة ("PMHH")، قد أعلنت في 11 مايو 2022، عن عرض عام موصى به لمساهمي شركة سويدتش ماتش أيه بي (سويدش ماتش) لنقل جميع الأسهم في شركة سويدتش ماتش إلى شركة فيليب موريس هولندا القابضة.

وفي السابع من نوفمبر لعام 2022، أعلنت شركة فيليب موريس هولندا القابضة أن العرض غير مشروط وأنها ستكمل العرض وتستحوذ على جميع الأسهم في شركة سويدش ماتش التي تم طرحها في العرض. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة فيليب موريس هولندا القابضة بتمديد فترة القبول حتى 25 نوفمبر 2022 وأبلغت مساهمي سويدش ماتش أن سعر العرض للأسهم التي تم طرحها خلال فترة القبول الممتدة سيتم تخفيضها إلى 115.07 كرونة سويدية نقدًا لكل سهم نظرًا لتسوية توزيعات الأرباح. بواسطة سويدش ماتش بقيمة 0.93 كرونة سويدية لكل سهم للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 14 نوفمبر 2022.

وتمكنت شركة فيليب موريس هولندا من الاستحواذ على 93.11 % من الأسهم في شركة سويدش ماتش، وتم إغلاق العرض.

وبلغت الأسهم التي تم طرحها في العرض في نهاية فترة القبول (التي انتهت في 4 نوفمبر 2022) نحو 1،255،989،816 سهمًا في سويدش ماتش 2، وهو ما يعادل 82.59 % تقريبًا من رأس المال وحقوق التصويت في سويدش ماتش.

وفي العاشر من نوفمبر 2022، أعلنت شركة فيليب موريس هولندا القابضة أنها قد استحوذت على 49،899،948 سهمًا في شركة سويدش ماتش خارج العرض، بما يعادل 3.28 % تقريبًا من رأس مال الشركة وحقوق التصويت في سويدش ماتش، منذ الإعلان عن نتيجة العرض في 7 نوفمبر، 2022.

وبلغ إجمالي الأسهم المطروحة في العرض خلال فترة القبول الإضافية والتي انتهت في 25 نوفمبر 2022، نحو 80،933،854 سهمًا في شركة سويدش ماتش، بما يعادل 5.32 % تقريبًا من رأس المال وحقوق التصويت في سويدش ماتش. بالإضافة إلى ذلك استحوذت شركة فيليب موريس هولندا القابضة على 29،164،342 سهمًا إضافيًا في "سويدش ماتش" خارج العرض، بما يعادل 1.92٪ تقريبًا من رأس المال وحقوق التصويت في سويدش ماتش، منذ الإعلان عن البيان الصحفي في 10 نوفمبر 2022. ولم يتم الاستحواذ على هذه الأسهم بسعر يتجاوز السعر الوارد في العرض.

وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي عدد الأسهم في سويدش ماتش المملوكة من قبل فيليب موريس هولندا القابضة، بما في ذلك الأسهم المطروحة في العرض في نهاية فترة القبول الممتدة إلى 25 نوفمبر 2022، 1،415،987،960 سهمًا، بما يعادل 93.11 % تقريبًا من رأس المال. وحقوق التصويت في شركة سويدش ماتش.