روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة المغرب ضد إسبانيا بث مباشر في دور الـ16 من كأس العالم 2022 | كورة لايف مباراة المغرب وإسبانيا بث مباشر

بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور الـ 16 يتصدر محركات البحث العالمية، بعد أن أصبح منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد المتأهل لثمن النهائي في مونديال قطر، لذلك ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي انطلاق صافرة البداية لـ مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 لمشاهدتها.

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مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا المواجهة النارية التي ستجمع بين المنتخبين، ضمن اقوي مباريات الدور الثمن النهائي في كأس العالم 2022 قطر، قمة افريقية اوروبية من العيار الثقيل موعودين بها اليوم، عندما يلتقي المغرب بث مباشر امام اسبانيا فتأكد بأنك ستخرج من اللقاء وانت مستمتع من الناحية الفنية، موقعة ستكون عصيبة علي لاعبي المنتخبين.

بالأخص المنتخب المغربي الذي سيخوض اللقاء وهو تحت ضغط كبير وقع عليه من قبل جماهيره علي ضرورة تحقيق الفوز من اجل الذهاب بعيدًا في المونديال، فهل يستطيع اسود الاطلس بأن يكملوا انجاز سيخلد في تاريخهم؟ سنتابع لمعرفة الرد القاطع في هذا الامر، بث مباشر المغرب واسبانيا يلا شوت.

المغرب Vs اسبانيا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1036 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.