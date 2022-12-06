لينك يلا شوت.. بث مباشر المغرب واسبانيا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر اليوم كورة لايف في كأس العالم

تقدم «بوابة الفجر» خلال هذه التقرير بثًا مباشرًا لـ مباراة المغرب ضد إسبانيا وتحديث لحظي للمباراة فور انطلاق صافرة البداية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة وموعدها.

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ث مباشر المغرب واسبانيا في كأس العالم، تنطلق المغرب في رحلتها في مرحلة خروج المغلوب بالمونديال القطري بنسخته الجارية، بمواجهة امام اسبانيا في دور الـ 16 من البطولة، آمله بألا تكون مواجهتها الاخيرة في كأس العالم وتودع بعدها قطر ويعود اللاعبين إلي انديتهم، مباراة ستكون صعبة من جانب مستواها وحساباتها الفنية علي منتخب المغرب والجميع يعلم ذالك نظرًا لفوارق الامكانيات وكل شيئ الذي يجعل حظوظ الماتدور الاسباني اعلي في الانتصار والصعود للدور المقبل، لكنها تبقي مهمة ليست مستحيلة.

حيث تتسلح العناصر المغربية بما حدث في مواجهات دور المجموعات باللآخصام الذي كانت فرصة انتصارهم ضئيلة امام كبار العالم، علي سبيل المثال فوز تونس علي فرنسا وانتصار الكاميرون علي البرازيل، المواجهتين الذي سيرفعوا من الحالة المعنوية عند لاعبي اسود الاطلس من اجل فعل اللازم والصعود للدور المقبل، بث مباشر المغرب واسبانيا الاسطورة.

المغرب Vs اسبانيا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1036 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.