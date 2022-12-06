يلا شوت.. بث مباشر المغرب واسبانيا يلا كورة Yalla kora || مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر اليوم يلا شوت في ثمن نهائي كأس العالم

كانت المباراة بين المغرب وإسبانيا يوما بالغ الأهمية في تاريخ كرة القدم المغربية، حيث فاقت أسود الأطلس كل التوقعات من خلال التأهل لمراحل خروج المغلوب من كأس العالم 2022، وبذلك أصبح السفراء العرب الوحيدون المتبقون في كأس العالم القطري بعد رحيل المملكة العربية السعودية وتونس ودولة قطر، وبعد فوزهم، قفزت القنوات التي تبث مباراة المغرب ضد إسبانيا في الترتيب العالمي لمحركات البحث.

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تم الاحتفال بالنصر الكبير لأسود الأطلس ليس فقط من قبل الشعب المغربي، ولكن من قبل الناس من جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بالإنجاز المذهل للفريق.القنوات التي سيتم بث المباراة وتاريخها.

يتوق المشجعون لمشاهدة مباراة المغرب-إسبانيا، تمتلك مجموعة قناة بي إن الرياضية حقوق البث الحصرية لجميع مباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكن للمشاهدين الآن متابعة مباراة المغرب-إسبانيا في دور الـ16 على مجموعة قناة بي إن الرياضية هذه أخبار رائعة للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة جميع الأحداث ومجموعة قناة بي إن الرياضية هي واحدة من أكثر مجموعات القنوات الرياضية شعبية وموثوقية في المنطقة ويمكن لمشجعيها الاستمتاع بفرقهم المفضلة مع بث عالي الجودة Marruecos-España.de هذين البلدين.

قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري لجميع مباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة المغرب واسبانيا ضمن منافسات دور الـ16 على قنوات بين سبوت.

المغرب Vs اسبانيا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1036 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.