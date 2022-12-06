بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 اليوم

بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الموافق 6 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المغرب وإسبانيا في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويحمل منتخب المغرب لواء العرب في المونديال، حيث لا يتبقى من المنتخبات العربية في البطولة سواه، بعدما ودعت منتخبات السعودية وقطر بالإضافة إلى تونس.

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مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 بث مباشر

وسيكون على عاتق المغاربة إسعاد الشعوب العربية في الحدث الكروي، والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال على حساب منتخب عريق وقوي بحجم الماتادور الإسباني الذي يعد بطل نسخة 2010.

ويراهن وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، على العديد من الأسلحة، أبرزها حكيم زياش بالإضافة إلى ياسين بونو وسوفيان بوفال، بجانب عبد الحميد الصابري وعبد الرزاق حمد الله.

في المقابل، فإن لويس إنريكي، المدير الفني لإسبانيا وأحد الأسماء الكروية اللامعة لم تخلُ مشاعره تجاه مواجهة المغرب من القلق، بعد أن جاء تأهله بصعوبة بالغة إلى دور الستة عشر، بعد أن احتل المركز الثاني بمجموعته، فبعد ضربة البداية المرعبة بالفوز على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، اهتزت النتائج الإسبانية بالتعادل مع المنتخب الألماني - المتراجع - بهدف، قبل الهزيمة أمام اليابان 2/1، ورغم ذلك فإن لويس، يعتمد على مجموعة من اللاعبين صرح أكثر من مرة بأنهم من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، وأبرزهم: بابلو ساربيا وموراتا وفيران وتوريس.

تشكيل المغرب المتوقع في مباراة إسبانيا بكأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

تشكيل إسبانيا المتوقع في مباراة المغرب بكأس العالم 2022

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارباخال، رودري، ب أو توريس، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فيران توريس، ألفارو موراتا.