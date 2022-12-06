يلا شوت.. البث المباشر لمباراة المغرب وإسبانيا في دور ال16 من كأس العالم | مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا كورة لايف

المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مستعد لمواجهة التحدي التالي في كأس العالم 2022! إنه وقت مثير للجماهير المغربية ومشجعي كرة القدم، حيث سيواجه الفريق خصمه في مراحل خروج المغلوب على ملعب المدينة التعليمية في قطر، وستقام المباراة يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 وهذه مباراة يجب على كل مشجع كرة قدم مشاهدتها وستكون هذه المباراة بالتأكيد من أبرز معالم البطولة. سيكون ملعب المدينة التعليمية في الأوقات التالية:

لمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب واسبانيا” اضغط هنا

المغرب Vs اسبانيا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1036 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

استطاع المنتخب المغربي أن يتصدر المجموعة السادسة من منافسات دوري المجموعات لكأس العالم 2022 بعد أن تمكن من تجميع سبع نقاط، حيث بدأ فريق أطلس ليونز مسيرته في دوري المجموعات بالتعادل مع المنتخب الكرواتي وبطل العالم 2018، ثم تمكن من التغلب على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يحقق فوزه الثاني على المنتخب الكندي بهدفين مقابل واحد، لذلك يقف المنتخب المغربي على عرش قيادته للمجموعة السادسة.