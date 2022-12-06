مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 بث مباشر

نستعرض متابعة بث مباشر لمباراة المغرب ضد إسبانيا morocco vs spain في كأس العالم 2022 قطر، دور الـ16، فور بدء مباراة المغرب وإسبانيا، مع معلومات شاملة ماتش اليوم تتضمن: موعد مباراة المغرب والقنوات الناقلة المفتوحة، ومعلق مباراة اليوم، تشكيل المغرب الرسمي، تشكيل إسبانيا الرسمي، نتائج المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022، معلق المباراة، تاريخ مواجهات المغرب ضد إسبانيا، حكم مباراة المغرب في كأس العالم 2022.

ث مباشر الآن: مباراة المغرب ضد إسبانيا لحظة بلحظة (تحديث مستمر)

تشكيل منتخب المغرب لكرة القدم الرسمي في مواجهة إسبانيا اليوم

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أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمباراة إسبانيا كما يلي:

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس.

خط الوسط: حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط.

خط الهجوم: سليم أملاح، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

تشكيل منتخب إسبانيا الرسمي في أمام المغرب في كأس العالم قطر 2022

أعلن مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم تشكيل المباراة الرسمي أمام منتخب المغرب كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ألبا- رودري- لابورت- يورينتي.

خط الوسط: بوسكيتس- جافي- بيدري.

خط الهجوم: أولمو- أسينسيو- توريس.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا بث مباشر على النايل سات في كأس العالم قطر 2022

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت beIn Sports مباراة المغرب ضد إسبانيا بث مباشر عبر قناة بين سبورت المفتوحة اليوم ضمن 2222 مباراة من مباريات كأس العالم أعلنت عن نقلها عبر قناة بين سبورت المفتوحة.

وتستطيع مشاهدة عرض بث مباشر لمباراة المغرب وإسبانيا على قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد:

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد bein Sports HD 1: 11054- معدل الترميز: 27500- الاستقطاب: أفقي-معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويتم نقل ماتش المغرب وإسبانيا اليوم في ثمن نهائي كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢™عبر 4 قنوات على شبكة بين سبورت وهي: قناة بين سبورت 1 ماكس- beIN SPORTS MAX 1، قناة بين سبورت 2 ماكس- beIN SPORTS MAX 2، قناة بين سبورت 3 ماكس- beIN SPORTS MAX 3، قناة بين سبورت 4 ماكس- beIN SPORTS MAX 4.

ويتم نقل المباراة أيضًا عبر قناتي الكاس القطرية Alkass، قناة الكاس 1 اكسترا Alkass EXTRA One HD وقناة الكاس 2 اكسترا Alkass EXTRA Three HD.

وتقدم الفجر الرياضي عبر هذا التقرير خدمة خبرية بث مباشر لمباراة المغرب ضد إسبانيا محدثة لحظة بلحظة بداية من لحظة بدء المباراة وحتى إعلان نتيجة المباراة مع ملخص أحداث المباراة، ابقوا معنا في فى هذا التقرير.

ويمكن أيضًا متابعة مباراة إسبانيا ضد المغرب بث مباشر عبر مجموعة أخرى من القنوات لها حق البث في عدة مناطق أخرى من العالم بخلاف شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتى تملك حق البث الحصري فيها قنوات بين سبورت، ويمكن من خلال الرابط التالي معرفة: تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 مجانًا.

وتستطيع أيضًا متابعة بث مباشر لأخبار مباراة المغرب وإسبانيا عبر قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة المجانية كما يلي:

معلق مباراة المغرب وإسبانيا اليوم

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت bein Sports المعلق الرياضي جواد بدة ليكون معلق مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور 16 كاس العالم 2022 قطر.

وكان المعلق الرياضي جواد بدة، وهو صحفيي مغربي في الأساس بدأ حياته العملية كصحفي رياضي للتعليق على مباريات كرة القدم على القناة الأولي المغربيةوانتقل للعمل في الجزيرة الرياضية بعدها وأخيرًا شبكة قنوات بين سبورت.

واختارت مجموعة قنوات الكاس المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي ليكون معلف مباراة المغرب وإسبانيا اليوم في دور ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

بدأ خليل البلوشي حياته العملية في فى الإعلام عام 2002، وكان قبلها يعمل في سلاح الجو العماني، وبدأ العمل في التعليق الصوتي على مباريات بطولة الصداقة للشباب، ثم عمل في قناة الدوري والكاس للتعليق على مباريات الدوري القطري، وانتقل بعدها للعمل في قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية ثم الكاس القطرية.



بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا كأس العالم 2022 قطر

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور 16 كأس العالم 2022 قطر

تبدأ مباراة المغرب ضد إسبانيا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت القاهرة وفق جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 قطر في ختام دور ال 16 من مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم.

تجري المبارة على ملعب استاد المدينة التعليمية بدولة قطر، ويوافق موعد مباراة المغرب بتوقيت الدول العربية كما يلي: الساعة 4 بتوقيت تونس، الساعة 4 في الجزائر، الساعة 4 في المغرب، الساعة 5 في الأردن، الساعة 5 في السودان، الساعة 6 في قطر، الساعة 6 في الكويت، الساعة 6 في السعودية، الساعة 6 في البحرين،، الساعة 6 في 7 في دولة الإمارات.

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جدول مباريات كأس العالم 2022 قطر اليوم

نتائج مباريات اليوم.. الفرق المتأهلة في كأس العالم لدور الـ8 وجدول ختام دور الـ16

حكم مباراة المغرب وإسبانيا اليوم في دور خروج المغلوب

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني، ليكون حكم مباراة المغرب وإسبانيا اليوم في دور ثمن نهائي كأس العالم fifa ٢٠٢٢™، والذى سبق وأدار مباراة المغرب ضد كرواتيا في دور المجموعات والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويعاون حكم مباراة المغرب الحكم الأرجنتيني خوان بابلو بيلاتي، والحكم الأرجنتيني دييغو بونفا، أما الحكم الرابع فهو البرازيلي رافاييل كلاوس.



ويتولي مساعد حكم غرفة الفيديو الحكم الأرجنتيني ماورو فيغليانو، ويعاونه الكولومبي نيكولاس غالو، والتشيلي خوليو باسكونان، والحكم الأوروجوياني نيكولاس تاران.



تاريخ المواجهات بين إسبانبا والمغرب في كأس العالم

تقابل منتخب المغرب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم عام 2018 في دور المجموعات وجاءت النتيجة بالتعادل بهدفين لكلا المنتخبين.

فازت إسبانيا على المغرب في الملحق المؤهل لكأس العالم 1962 في مباراتي الذهاب والإياب.

خرجت إسبانيا من دور الـ16 في كأس العالم النسخة الماضية أمام روسيا، وخرجت المغرب من دور الـ16 عام 1986 أمام ألمانيا الغربية.



بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا كأس العالم 2022 قطر

نتائج المغرب في دور المجموعات من كأس العالم fifa ٢٠٢٢™

كانت نتائج منتخب المغرب في دور المجموعات كما يلي:

فاز منتخب المغرب (2) على بلجيكا (0)

فاز منتخب المغرب (1) على كندا (1)

تعادل منتخب المغرب (0) من منتخب كرواتيا (0)

نتائج منتخب إسبانيا في دور المجموعات بكاس العالم 2022

كانت نتائج منتخب إسبانيا في دور المجموعات كما يلي:

فاز منتخب إسبانيا (7) على كوستاريكا (0)

تعادل منتخب إسبانيا (1) من منتخب ألمانيا (1)

خسر منتخب إسبانيا (1) أمام اليابان (2)



بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا كأس العالم 2022 قطر

ما هي المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في كأس العالم 2022؟

تأهل لدور الـ16 من المجموعة الأولي: منتخب هولندا – منتخب السنغال

تأهل لدور الـ16 من المجموعة الثانية: منتخب إنجلترا – منتخب أمريكا

تأهل لدور الـ16 من المجموعة الثالثة: منتخب الأرجنتين – منتخب بولندا

تأهل لدور الـ16 من المجموعة الرابعة: منتخب فرنسا – منتخب أستراليا

تأهل لدور الـ16 من المجموعة الخامسة: منتخب اليابان – منتخب إسبانيا

تأهل لدور الـ16 من المجموعة السادسة: منتخب المغرب – منتخب كرواتيا

تأهل لدور الـ16 من المجموعة السابعة: منتخب البرازيل – منتخب سويسرا

تأهل لدور الـ16 من المجموعة الثامنة: منتخب البرتغال – منتخب كوريا الجنوبية



بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا كأس العالم 2022 قطر

جدول ختام مباريات كأس العالم 2022 في دور الـ16 اليوم الثلاثاء 6-12-2022

تأتي مباريات كأس العالم اليوم في دور الـ16 في كأس العالم 2022، في ختام جدول مباريات كأس العالم في ثمن نهائي كاس العالم كما يلي:

مباراة المغرب ضد إسبانيا

تجري الآن.

موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا اليوم

تجري اليوم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر ويوافق موعدها الساعة 10 بتوقيت قطر والكويت والسعودية.



بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا كأس العالم 2022 قطر

جدول مواعيد دور ربع نهائي في كأس العالم 2022 قطر

تبدأ مباريات دور ربع نهائي كأس العالم يومي الجمعة السبت المقبلين كما يلي:

الجمعة 9-12-2022 الساعة 5 مساءًا: مباراة «منتخب كرواتيا – منتخب البرازيل»

الجمعة 9-12-2022 الساعة 9 مساءًا: مباراة الأرجنتين ضد هولندا.

السبت 10-12-2022 الساعة 5 مساءًا: «الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا الآن– الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا مساء اليوم».

السبت 10-12-2022 الساعة 9 مساءًا: مباراة فرنسا ضد إنجلترا.



بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا كأس العالم 2022 قطر

نتائج مباريات كأس العالم 2022 قطر في دور ثمن نهائي كاس العالم

نستعرض فيما يلي نتائج مباريات كأس العالم fifa ٢٠٢٢™ دور ال 16 التي بدأت السبت الماضي وتنهي اليوم الثلاثاء.

نتائج مباريات أمس الإثنين في كأس العالم fifa ٢٠٢٢™ دور الـ16

شهد أمس الإثنين لعب مبارتين في دور الـ16 من كأس العالم 2022 وكانت النتائج كما يلي:

نتيجة مباراة البرازيل وكرواتيا

فازت البرازيل (4) على كوريال الجنوبية (1): اقرأ ايضًا ملخص نتيجة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

أحرز أهداف البرازيل: فينيسيوس جونيور، نيمار، ريتشارليسون، لوكاس باكيتا، بينما أحرز هدف كوريا اللاعب سيونج هو بايك.

نتيجة مباراة كرواتيا واليابان

فازت كرواتيا على اليابان بضربات الترجيح بعد التعادل (1-1): اقرأ أيضًا: ملخص نتيجة مباراة كرواتيا واليابان

أحرز هدفا المباراة في الوقت الأصلي لليابان دايزن مايدا بينما أحرز هدف كرواتيا إيفان بيريشيتش.

نتائج مباريات الأحد في دور 16 كأس العالم قطر 2022

شهد جدول كأس العالم أمس الأحد مباراتان هما مبارة السنغال ضد إنجلترا،، ومباراة فرنسا ضد بولندا، وجاءت النتائج كما يلي:

نتيجة مباراة السنغال وإنجلترا:

فازت إنجلترا (3) على السنغال (0):أحرز أهداف إنجلترا: جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا.. اقرأ ايضًا: ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد السنغال (3-0) في كأس العالم قطر 2022

نتيجة مباراة فرنسا وبولندا:

فازت فرنسا (3) على بولندا (1):أحرز أهداف فرنسا: أوليفيه جيرو، وهدفان أحرزهما كيليان مبابي، بينما أحرز هدف بولندا ليفاندوفيسكي. اقرأ ايضًا: ملخص واهداف مباراة فرنسا ضد بولندا (3-1) في كأس العالم 2022

نتائج مباريات السبت في كأس العالم دور الـ16

نتيجة مباراة هولندا وأمريكا

فازت هولندا (3) على الولايات المتحدة (1): اقرأ أيضًا ملخص نتيجة مباراة هولندا وأمريكا

أحرز أهداف هولندا: ممفيس ديباي، دالي بليند، دينزل دومفريس، وأحرز هدف أمريكا: حاجي رايت.

نتيجة مباراة الأرجنتين وأستراليا

فازت الأرجنتين (2) على أستراليا (1): اقرأ أيضًا ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين وأستراليا

أحرز هدفي الأرجنتين: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أحرز هدف أستراليا: إينز فرنانديز (هدف في مرماه).



بث مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا كأس العالم 2022 قطر

المنتخبات المتأهلة حتى الآن لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022

تأهل من 6 منتخبات من دور ثمن نهائي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 كما يلي:

السبت: «منتخب هولندا- منتخب الأرجنتين».

الأحد: «منتخب فرنسا- منتخب إنجلترا».

الإثنين: «منتخب كرواتيا – منتخب البرازيل».

الثلاثاء: «الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا اليوم – الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا اليوم».