يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 اليوم | كورة لايف مباراة المغرب وإسبانيا الان كأس العالم

مباراة المغرب-كأس العالم لإسبانيا 2022، ينتظر مشجعو كرة القدم العربية والدولية إحدى المباريات المهمة والقادمة، والتي ستجمع منتخبي المغرب وإسبانيا مساء الثلاثاء السادس من ديسمبر، في المباراة التي ستقام على أرضية استاد المدينة التعليمية كجزء من مسابقات الدور الستة عشر لكأس العالم 2022، والتي تقام حاليا في قطر.

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استطاع المنتخب المغربي أن يتصدر المجموعة السادسة من منافسات دوري المجموعات لكأس العالم 2022 بعد أن تمكن من تجميع سبع نقاط، حيث بدأ فريق أطلس ليونز مسيرته في دوري المجموعات بالتعادل مع المنتخب الكرواتي وبطل العالم 2018، ثم تمكن من التغلب على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يحقق فوزه الثاني على المنتخب الكندي بهدفين مقابل واحد، لذلك يقف المنتخب المغربي على عرش قيادته للمجموعة السادسة.

بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الموافق 6 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المغرب وإسبانيا في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويحمل منتخب المغرب لواء العرب في المونديال، حيث لا يتبقى من المنتخبات العربية في البطولة سواه، بعدما ودعت منتخبات السعودية وقطر بالإضافة إلى تونس.

مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 بث مباشر، وسيكون على عاتق المغاربة إسعاد الشعوب العربية في الحدث الكروي، والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال على حساب منتخب عريق وقوي بحجم الماتادور الإسباني الذي يعد بطل نسخة 2010.

ويراهن وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، على العديد من الأسلحة، أبرزها حكيم زياش بالإضافة إلى ياسين بونو وسوفيان بوفال، بجانب عبد الحميد الصابري وعبد الرزاق حمد الله.

في المقابل، فإن لويس إنريكي، المدير الفني لإسبانيا وأحد الأسماء الكروية اللامعة لم تخلُ مشاعره تجاه مواجهة المغرب من القلق، بعد أن جاء تأهله بصعوبة بالغة إلى دور الستة عشر، بعد أن احتل المركز الثاني بمجموعته، فبعد ضربة البداية المرعبة بالفوز على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، اهتزت النتائج الإسبانية بالتعادل مع المنتخب الألماني - المتراجع - بهدف، قبل الهزيمة أمام اليابان 2/1، ورغم ذلك فإن لويس، يعتمد على مجموعة من اللاعبين صرح أكثر من مرة بأنهم من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، وأبرزهم: بابلو ساربيا وموراتا وفيران وتوريس.

المغرب Vs اسبانيا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1036 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.