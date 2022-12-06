مباشر HD يلا شوت || مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر كأس العالم بتاريخ 6-12-2022 اسبانيا والمغرب مباشر

الآن nôw 1st لايف يلا شوت.. بث مباشر المغرب واسبانيا يلا كورة Yalla kora || مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر اليوم يلا شوت في ثمن نهائي كأس العالم

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البث المباشرلمباراة المغرب واسبانيا اليوم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم حين يستقبل ملعب المدينة التعليمية أحداث مواجهة المغرب واسبانيا بث مباشر يلا شوت، المنتخب المغربي هو آخر امال الكرة العربية والإفريقية في المحفل الرياضي العالمي وهو يتواجد في الدور الحالي عن جدارة واستحقاق، ولاكن لسوء حظ المنتخب المغربي أنه اصطدم بالمنتخب الإسباني الذي احتل المركز الثاني في مجموعته بعد مفاجأة اليابان في المباراة الماضية.

لا بديل عن الفوز في مواجهة اليوم بالنسبة للفريقين وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلي شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، عند النظر إلي فارق الإمكانيات نجد أن المنتخب الإسباني يتفوق بشكل كبير ولاكن ما نتمناه جميعًا هو مفاجأة جديدة في المونديال بإقصاء إسبانيا أمام المغرب ورغم صعوبة الحلم ولاكن مازالت حظوظنا ليست بالمستحيله، حيث يأمل لاعبي المنتخب المغربي في تكرار تجربة المونديال الماضي أمام إسبانيا حيث تعادل المنتخبين إيجابيا، بث مباشر المغرب واسبانيا يلا شوت.

رابط مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

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