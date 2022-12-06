ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، والمستثمرين المصريين الأفراد فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 931.3 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 3 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس /30 بنسبة 1.19 في المائة ليبلغ مستوى 14498.29نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة / إيجي إكس/ بنسبة 0.53 في المائة ليبلغ مستوى 2667.68 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس /100 الأوسع الذي أضاف نحو 0.86 في المائة ليبلغ مستوى 3931.56 نقطة.

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم حول أعلى مستوى منذ 3 سنوات بدعم مشتريات المستثمرين العرب.

وبحلول الساعة 10:25 صباحًا من جلسة اليوم، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.88 بالمائة عند مستوى 14454 نقطة كأعلى مستوى منذ نوفمبر 2019.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.44 بالمائة عند 2665 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.48 بالمائة، ليصل إلى 3916 نقطة.

وصعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.45% عند 2434 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب على الأسهم للشراء بصافي 9.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والمصريون للبيع بصافي 3.32 مليون جنيه، و6.47 مليون جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 112.34 مليون جنيه، من خلال 67.26 مليون سهم، عبر 4.9 ألف صفقة.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفع 26 سهمًا، بينما انخفض 5 أسهم، واستقر 129 سهمًا.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2019، بدعم مشتريات محلية وعربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة اليوم بنسبة 1.19%، ليغلق عند 14498 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.53بالمائة لينهي الجلسة على 2667 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.86 بالمائة ليغلق على 3931 نقطة، فيما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 1.24% ليغلق على 2453 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم 7.2 مليار جنيه، ليغلق عند 931.359 مليار جنيه.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 899.7 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 2.64 مليار جنيه من خلال 81.64ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلين صافيًا بلغ 35.3 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء مسجلين صافيًا بلغ نحو 149.3 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيًا بلغ 184.6 مليون جنيه.