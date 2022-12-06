بث مباشر المغرب واسبانيا يلا شوت | مشاهدة مباراة المغرب ضد إسبانيا مباشر تويتر يلا لايف

دقائق قليلة تفصلنا عن مشاهدة مباشر مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور الـ16، داخل استاد المدينة التعليمية اليوم في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، ضمن مبارايات كأس العالم قطر 2022.

ويستعرض «الفجر الرياضي » في السطور التالية بثًا مباشرًا لـ مباراة المغرب ضد إسبانيا وتحديث لحظي للمباراة فور انطلاق صافرة البداية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة وموعدها.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا

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تنطلق مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في تمام الـ 5 مساءً بتوقيت القاهرة في استاد المدينة التعليمية.

تشكيل المغرب ضد إسبانيا المتوقع اليوم في كأس العالم 2220

ماتش المغرب ضد اسبانيا اليوم الثلاثاء في مونديال 2022



حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نايف أجورد، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

وسط الملعب: سليم أمل الله، سفيان عمرابط، بلال الخنوص.

الهجوم: يوسف النصيري، حكيم زياش، سفيان بوفال.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة

يوجد حارس المرمى: أوناي سيمون.

بينما يوجد في الدفاع: إيمبرك لابورتي، داني كارفاخال، جوردي ألبا، رودريغو كاسكانتي.

كما يحتل خط الوسط: بيدري، جافي، سيرخيو بوسكيتس.

كما يتكون الهجوم من: فيران توريس، ألفارو موراتا، ماركو اسينسيو.

حكم مباراة المغرب ضد إسبانيا في المونديال

اسندت الفيفا إدارة مباراة المغرب وإسبانيا في منافسات دور الـ 16 من كأس العالم إلى الحكم الدولي الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

القنوات الناقلة لمبارة المغرب ضد إسبانيا

مباراة قطر والسنغال

قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري لجميع مباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة المغرب واسبانيا ضمن منافسات دور الـ16 على قنوات بين سبوت.

تردد قنوات بي إن سبورت المجانية الناقلة لمباراة الدنمارك واستراليا

القمر: العرب سات.

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرقًا.