عاجل.. أسعار الذهب تتراجع 25 جنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 6-12-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

خسرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء، نحو 25 جنيه خلال التعاملات المسائية مع وجود حالة من ايقاف التسعير على المنصات الإلكترونية لأسعار الذهب وحالة من الاضطراب الشديد ولقد تراجع سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات بنحو 200 جنيه.

أسعار  الذهب الأن  : 

سعر الذهب عيار ٢١ :    1725   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤ :    1971.5  جنيه
سعر الذهب عيار ١٨ :    1478.5  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤ :    1153   جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة   13800  جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب الثلاثاء 6 كانون الأول ديسمبر، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.
             
وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضًا 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الفدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.
             
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب نظرًا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 998.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1885.75 دولار للأونصة.

 

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية:
سعر الذهب عيار ٢١:    1800   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:    2057  جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:    1543  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:    1203 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة  14400   جنيه

 

أسعار الذهب فى ختام التعاملات الصباحية:

سعر الذهب عيار ٢١:    1750   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:    2000  جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:    1500  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:    1170 جنيه

 جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة   14000  جنيه

أسعار الذهب المنصات الالكترونية ايقاف التسعير سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 18

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