مدرب المغرب السابق: يجب أن نحلم بالفوز بكأس العالم

أكد حسن مؤمن، مدرب المغرب السابق، أن أنتصار أسود الأطلس تاريخي وفرحة كل العرب.

وقال مؤمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انتصار المغرب تاريخي وفرحة لكل العرب، اتفق مع الركراكي لماذا لا تفوز بكأس العالم".

وأكمل: "يكفي حضور مشرف، لماذا لا يرتفع طموحنا العربي والإفريقي في المونديال، فلنحلم بالتتويج".

وتابع: "منتخب المغرب ظهر بشكل انضباطي مميز في مواجهة إسبانيا إلى جانب الالتزام الكبير من الجميع".

وأشار: "حكيم زياش ظهر منضبطا اليوم بعكس ما يتردد عنه وأيضا لاعبي الدفاع، ما أدى لتفوق المنتخب المغربي على الإسباني".

وأتم: "لاعبو منتخب المغرب اقتنعوا بفكر الركراكي ونفذوا التعليمات بشكل جيد فهو مدرب ملهم للاعبين".

