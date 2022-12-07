عاجل.. اسعار البيض تواصل الارتفاع بالرغم من استمرار الافراج عن الأعلاف

عادة اسعار البيض للارتفاع من جديد، وصعد سعر طبق البيض بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 جنيه ليصل إلى مستويات اعلي من 70 جنيه بالاسواق، لاستمرار ارتتفاع اسعار الاعلاف ونقصها بالاسواق على الرغم من قيام الحكومة بالافراج عن كميات كبيرة منها بالاسواق بصورة دورية.

سعر كارتونة البيض في الاسواق المحلية:

سجل سعر طبق البيض زيادة جديدة لليوم الثالث على التوالي في المزرعه، بعد سلسلة من الانخفاضات المستمرة التى لم تستمر طويلا حتى وصل إلى 62 جنيه الاسبوع الماضي ؛ ليعود سعر الطبق اعلي من مستوي 70 جنيه هذا الاسبوع.

سعر طبق البيض الابيض:

ارتفع سعر طبق البيض الابيض إلى 73.75 من 71.75 جنيه.

سعر طبق البيض الاحمر:

ارتفع سعر طبق البيض الأحمر إلى 73.75 من 71.75 جنيه..

سعر البيض البلدي:

ارتفع سعر طبق البيض البلدي إلى 77.75 من 75.75 جنيه.

وبلغ إجمالي الزيادة في اسعار البيض منذ الاسبوع الماضي وحتي الان 11 جنيه بالطبق، وسط ارجع التجار لارتفاع اسعار الاعلاف.

الحكومة تواصل الافرج عن كميات جديدة من الاعلاف:

وتواصل الحكومة الافراج عن مستلزمات الاعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي وفقا لاتفاق مع اتحاد الدواجن.

و خلال الاسبوع الماضي تم الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 51 مليون دولار والإفراج شمل 32 ألف طن من الذرة بنحو 11 مليون دولار ونحو 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 37 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 3 مليون دولار.



وبلغ إجمالي حجم الأعلاف إلى تم الافراج عنها خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 1 ديسمبر 2022) 960 ألف طن منهم 643 ألف طن ذرة، 317 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار