عاجل.أسواق الذهب تفتح التسعير من جديد وعيار 21 ادني 1800 جنيه

افتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملاتها اليوم الاربعاء، بعد إعادة التسعير من جديد، على خسائر بقيمة تراوحت بين 60 إلى 70 جنيه في الجرام الواحد.

وكانت عدد من المحلات والتطبيقات الالكترونية اعلنت توقف التسعير من جديد، بسب عمليات التلاعب التى تحدث في الاسعار، والتى تضر بمصالح واستثمارات المواطنين، حيث تراجع سعر العيار 200 جنيه مرة واحدة وهبط عيار 21 ادني مستويات 1800 جنيه، ولكن سرعان ما عوض تلك الخسائر وعاد للارتفاع اعلي تلك المستويات.

أسعار الذهب تفتح على خسائر:

وعادة التداولات اليوم على اسعار الذهب، افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملاته عند 1770 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2022 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1517 جنيه للجرام.

وهبط الجنيه الذهب إلى 14160 جنيه.

اتهامات بالتلاعب في الاسعار:

اعلنت أحدي التطبيقات الالكرتونية، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تسعير الذهب خلال منتصف تعاملات امس الثلاثاءنتيجة استمرار التلاعب داخل الأسواق.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لأحدي منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المنصة لن تشارك في عملية التلاعب التي يتعرض لها سوق الذهب من قبل بعض التجار، لتحقيق مصالح خاصة تدمر مدخرات المواطنين



أضاف، أن المنصة اتخذت قرارًا بإعادة وقف تسعير الذهب، كما تدرس بعض الشركات والمحلات وقف البيع والشراء تجنبًا لعدم المشاركة في هذه المسرحية الهزلية والتلاعب بأموال المواطنين ومقدرات الوطن.

خبراء يحذرون من الاستثمار بالذهب حاليا:

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون في تصريحات للفجر، أن الاستثمار في الذهب في الوقت الحالي ليس الاستثمار الأمثل، حيث بالرغم من أنه يحفظ قيمة العمل إلا أن المستثمرون به سيواجهون صعوبات في تسيله.