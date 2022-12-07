أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022 في الأسواق المحلية

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالا بحثيا كبيرا في الآونة الأخيرة، ولا سيما في ظل الاضطراب غير المسبوق في المعدن الأصفر ووصوله إلى مستويات قياسية وتحديدا في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7-12-2022 تراجعا ملحوظا بنحو 10 جنيهات بعد أن شهد السوق تضاربًا في التسعير على مدار اليومين الماضيين تسبب في توقف عدة منصات عن التداول لصعوبة السيطرة على الوضع.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 

تراجعت أسعار الذهب عيار 24 الأكثر انتشارًا في الدول العربية، بنحو 11.5 جنيه، ليسجل مستوى 2022 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

وانخفضت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، بقيمة 10 جنيهات، مسجلا 1770 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

فيما هبطت أسعار الذهب عيار 18 الأكثر تداولا في مدن الوجه البحري بنحو 8.5 جنيه، ليبلغ مستوى 1517 جنيه.

أسعار الذهب عيار 14

وسجلت أسعار الذهب عيار 14، مستوى 1180 جنيه، متراجعًا بقيمة 6.75 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022

تراجعت أسعار الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيهًا، لتسجل مستوى 14160 جنيهًا للجرام، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

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