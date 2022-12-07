أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7-12-2022 مقابل الجنيه المصرى

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أسعار الدولار
أسعار الدولار

أسعار الدولار اعتلت اهتمام المواطنين نظرا لارتفاعه أمام الجنيه المصري، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات التي تقدم، حيث أنه بزيادة سعر العملة الخضراء أمام العملة المحلية يزيد من الأسعار وكافة الخدمات المقدمة.

أسعار الدولار

وسجلت أسعار الدولار خلال تداولات اليوم الأربعاء 7-12-2022 ارتفاعات ملحوظة ومتتالية في البنوك خلال الفترة الماضية، في ارتفاع غير مسبوق لم يشهده التاريخ.

وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 في البنوك بالسطور التالية:

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 في البنك الأهلى

وشهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلى، تسجيل 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولارفي بنك مصر

وبلغت أسعار الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 7-12-2022 في بنك قناة السويس

وسجلت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، في بنك قناة السويس، 24.5 جنيه للشراء، و24.65 للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنك المصرى الخليجى

وبلغت أسعار الدولار اليوم 24.62 جنيه للشراء في البنك المصرى الخليجى، و24.65 للبيع.

أسعار الدولار في البنك العربي الإفريقي

وحققت أسعار الدولار 24.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 24.47.

أسعار في البنك التجارى الدولى

سجل سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة، اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022، 24.58 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

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