جدول مباريات اليوم، عشاق الكرة المصرية على موعد مع العديد من المواجهات المهمة اليوم الأربعاء الموافق الـ7 من ديسمبر 2022، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف مباريات كأس العالم قطر 2022 والتي ستسكمل الجمعة المقبل.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 العديد من المباريات القوية في بطولة الدوري المصري، على رأسها مباراة الأهلي وغزل المحلة، ولقاء الزمالك وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة السادسة.

وتستعرض بوابة الفجر جدول مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز بالسطور التالية:

ويشمل جدول مباريات اليوم 4 مواجهات تبدأ في تمام الثالثة إلا ربع بمباراة بمباراة فاركو ضد الداخلية في نفس توقيت مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة الذي يُقدم مستوى رائعًا حتى الآن في المباريات القليلة التي خاضها في الدوري المصري، في الخامسة وفي السابعة مساء يلاقي الزمالك نظيره طلائع الجيش.

جدول مباريات اليوم

موعد مباراة فاركو والداخلية والقنوات الناقلة

تقام مباراة فاركو والداخلية في تمام الـ2:45 بوقيت القاهرة الـ3:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ويواجه فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة في تمام الـ2:45 ظهرا بتوقيت القاهرة الـ3:45 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة الأكثر شعبية بين مباريات اليوم في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية والثامنة بتوقيت السعودية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 والقنوات الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية عن جدول مباريات اليوم الأربعاء لمشاهدتها عبر فضائيتها OnTime Sport مع وجود أستوديو تحليلي يجمع ألمع نجوم الرياضة المصرية.