معرض " فوود افريكا" يناقش الاتجاه نحو الاخضر وتأثيره على قطاعي الصناعات الغذائية

انطلقت فعاليات اليوم الختامي لمعرض فوود افريكا في دورته السابعة بعقد جلسة نقاشية تحت عنوان " الاتجاه نحو الاخضر من خلال الممارسات والمبادرات وتأثيره على قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية".

ادارت الجلسة السيدة / ريم محمود، استشاري أول للخدمات الصناعية بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي جى اى زد، وذلك بمشاركة السيدة / سالي منصور، استشارى تشبيك الاعمال،، الوكالة الالمانية للتعاون الدولي – جى اى زد، والمستشار تجارى الدكتورة نهى شتية، نائب مدير وحدة الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الدولى، بجهاز التمثيل التجارى والدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ ورئيس قسم مركز بحوث الصحراء، والسيد/ عمرو حسن الماجالي، مدير المبيعات وتطوير الاعمال، بشركة ديكابوليس، والسيدة / سارة إبراهيم، المدير التنفيذى، للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، و السيدة / مى خيرى، المدير التنفيذى، للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية والسيدة/ ليزا كاليشيان، نائب رئيس قطاع التكتلات الصناعية، بمركز تحديث الصناعة إلى جانب حضور لفيف من الخبراء والمختصصين.

وأكدت السيدة سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف ان التوجهات العالمية الحالية نحو الحد من استخدام البلاستيك وتقليل البصمة الكربونية، لافتةً إلى اهمية الالتزام بالمعايير التى تطبقها هيئة سلامة الغذاء والتى تضع معايير خاصة للتعئبة والتغليف في صناعة البلاستيك والكرتون.

واشارت إلى ان استخدام الكرتون افضل من البلاستيك من الناحية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما اشارت السيدة /، مى خيرى، المدير التنفيذى، للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى اهمية الممارسات الخضراء في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وسلاسل القيمة المضافة من خلال اعادة التدوير واعادة استخدام المنتجات في القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية والبيئة الضارة.



واوضحت ان التعئبة والتغليف لها دور هام في الحفاظ علي البيئة من خلال اعادة التدوير للمخلفات الصناعية بالاضافة إلى التاثيرات علي الصناعات الزراعية والحاصلات الزراعية من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري في الجودة والسعر والتصميمات المتميزة، مشيرةً إلى ان صادرات القطاع الصناعي ٣٠٪ منها منتجات من اصل زراعي والمنتجات الزراعية 95٪ منها من مكونات محلية، داعيةً الشركات ان تظهر جودة المنتج وتصميم المنتجات بشكل متميز لزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

ونوهت السيدة/ سالي منصور، استشارى تشبيك الاعمال،، الوكالة الالمانية للتعاون الدولي – جى اى زد إلى الدعم الفنى الذى يقدم للشركات ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات ومراكز التكنولوجيا والابتكار.

واضافت ان هناك برامج تدريبية لخلق فرص للعمل فى عدة محاور اهمها تقليل الانبعاثات فى سلاسل الامداد للشركات والسلع عن طريق الدعم الذى يقدم فى هذا المجال وكذلك نعمل على ايجاد حلول مبتكرة للمخلفات لمدخلات انتاج الشركات من خلال ادارة المخلفات،مشيرة إلى ان هناك برامج استشارية من المقرر ان يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة مع الشركات الصغيرة فى المجال الزراعى وكذلك التمويل الاخضر فى مصر.

ولفتت إلى المحور الاخر الذى تعمل عليه الوكالة وهو الانشطة الاستكشافية والدراسات لمواد التعبئة والتغليف المستدام وبدء العمل مع الشركات الرائدة فى هذا المجال لتكوين فرق وممثلين من الجامعات لاستخدام آلية لحلول مبتكرة للتغليف الخاص بالصناعات الغذائية.

وبدورها اشارت الدكتورة نهى شتية المستشار التجارى نائب مدير وحدة الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الدولى، بجهاز التمثيل التجاري ان الممارسات الخضراء في المجال الزراعي والصناعي كان له دور هام ومحور رئيسي في مؤتمر المناخ cop27 من خلال مبادرات عديدة مثل مبادرة الابتكار الزراعي ومبادرة السلامة المناخية والتحول الزراعي ومبادرة العمل المناخي من خلال تطوير قدرات الابتكار.

واوضحت نهي ان المبادرات في مجال الزراعة تهدف إلى تحسين العمل الزراعي والمناخي وتطوير العمل من خلال توفير التمويل بوسائل مبتكرة وسياسيات واضحة، مشيرة إلى ان مبادرة الابتكار الزراعي من المبادرات الهامة التي تحتاج إلى دعم دولي من البنوك.

واشارت ليزا كاليشيان، نائب رئيس قطاع التكتلات الصناعية، بمركز تحديث الصناعة إلى اهمية التوسع فى برامج التحول الرقمي والاستدامة والاقتصاد الاخضر من خلال الاستخدام الامثل في البيئة والطاقة والمسئولية الاجتماعية ومساعدة المصانع للوصول إلى بيئة امنة ونظيفة والحد من الكربون والانبعثات الضارة.