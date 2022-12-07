أسواق شعبية لبيع بطاطين ودفايات الشتاء بالكيلو.. تعرف عليها

انتشرت ظاهرة جديدة في عدد من الأسواق الشعبية خلال الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بعمليات بيع البطاطين والدفايات الشتوية المختلفة بالكيلو، إذ يستطيع أي مستهلك اختيار البطانية التى يريدها، ومعرفة سعرها بعد وضعها على الميزان.

ومع انتشار هذه الظاهرة، زادت عمليات البحث عن أرخص الأماكن والأسواق لبيع البطاطين بالكيلو، خاصة في الأسواق الشعبية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أشهر أماكن لبيع البطاطين والدفايات الشتوية بالوزن، وهي على النحو التالي:-

أسواق بيع البطاطين بالكيلو

وتراوح سعر الكيلو بالنسبة للبطاطين بين 70 و90 جنيه، فى حين تراوح سعر الدفايات بين 45 و70 جنية، وذلك فى الاسواق الشعبية التالية.

- سوق الثلاثاء، يقام أسبوعيًا أمام محطة مترو أم المصريين.

- سوق الجمعة بحى مصر القديمة.

- سوق العتبة بوسط البلد، يتراوح سعر الكيلو بين 70 و89 جنيها.

- وكالة البلح بمنطقة وسط البلد.

أسعار البطاطين في المحالات التجارية

فى حين جاءت أسعار البطاطين فى المحالات التجارية المختلفة، وفقا لوزن وماركة كل بطانية كالتالي:

- بطانية 2 كيلو بين 190 و210 جنيها.

- بطانية وزن 4 كيلو سعرها بين 340 و380 جنيها.

- بطانية وزن 3 كليو تراوح سعرها بين 270 و290 جنيها.

- بطانية 12 كيلو تراوح سعرها بين 1400 و1600 جنيه.

- بطانية تركي وزن 6 كيلو يتراوح سعرها بين 600 و700 جنيها.

- بطانية 5 كيلو يتراوح سعرها بين 800 و850 جنيها.

- بطانية 9 كيلو يتراوح بين 900 و1000 جنيها.

- بطانية 10 كيلو يتراوح سعرها بين 1200 و1400 جنيها.

- بطانية وزن 8 كيلو يتراوح سعرها بين 750 و900 جنيها.