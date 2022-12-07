نتيجة مباراة فاركو والداخلية في الدوري المصري.. رامي صبري يسجل ومصطفى فوزي يرد

نقدم لكم في السطور التالية نتيجة مباراة فاركو والداخلية في الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة السادسة.

نتيجة مباراة فاركو والداخلية في الدوري

اسفرت نتيجة مباراة فاركو والداخلية في الدوري المصري الممتاز عن التعادل الإيجابي 1-1، وذلك في اللقاء التي الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية.

ونجح رامي صبري مدافع فاركو في تسجيل الهدف الأول لفريقه، عند الدقيقة 6، بمساعدة زميله عمرو جمال.

وجاء الهدف من ركلة ركنية لصالح فريق فاركو من جهة اليسار نفذها جابر كامل عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مهدها عمرو جمال برأسية من على القائم القريب وصلت إلى رامي صبري فقابلها برأسية من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الشوط الثاني، إدرك فريق الداخلية هدف التعادل عن طريق مصطفى فوزي، في الدقيقة 68 بعد ركلة ركنية لصالح فريق الداخلية من جهة اليمين نفذها مهاب ياسر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى فوزي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

وفي الدقيقة +90، شهدت المباراة هدفا ملغيا للداخلية، ليفلت فاركو من هزيمة محققة على أرضه، بمنافسات الدوري.

وسيطر فريق الداخلية على مجريات الشوط الأول من المباراة، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 56%، مقابل 44% لأصحاب الأرض.