تراجع مخزونات النفط الأمريكي بأكثر من توقعات المحللين

تراجعت مخزونات النفط الأميركية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء السابع من ديسمبر، تراجعت المخزونات بنحو 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر إلى 413.9 مليون برميل.

مخالفة توقعات المحللين

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى تراجع المخزونات بنحو 3.5 مليون برميل، يأتي ذلك مقارنة بـ 419.1 مليون برميل سجلتها مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

ارتفاع مخزونات البنزين

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 5.3 مليون برميل إلى 219.1 مليون برميل، مقارنة بـ213.8 مليون برميل الأسبوع السابق.

وعلى صعيد التداولات، زادت أسعار النفط خسائرها عقب صدور البيانات، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.22% إلى 78.38 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس بنحو 1.59% إلى 73.19 دولار للبرميل.