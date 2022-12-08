إبراهيم عيسى: اختفاء صوت الحكومة وقت الأزمات يزيد انتشار الشائعات والأكاذيب

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أن خروج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي للرد على الأسئلة المثارة من الرأي العام، كان ضروريًا وهامًا.

صوت الحكومة

وقال الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال مقدمة برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، "لم نكن نسمع صوت الحكومة خلال الفترة الماضية، وحينما يختفي صوت مؤسسات الدولة في أوقات الأزمات للرد على الموضوعات، ومد الجسور مع المواطن من شأنه أن يساهم في نمو الشائعات والأكاذيب وغياب الحقائق".

طمأنة المواطن

وأشار إلى أن خروج رئيس الوزراء اليوم للتعليق على بعض الموضوعات أمر جيد، مشددًا على ضرورة أن تبقى الحكومة حاضرة للرد عن الأسئلة بصورة يومية لطمأنة المواطن خلال الأزمة الاقتصادية.

الأزمة الاقتصادية

وتابع إبراهيم عيسى: "الأزمة الاقتصادية كبيرة وضاغطة على العالم بأسره، وصوت الحكومة لا يجب أن يخفت أو يغيب، خاصة في تلك المرحلة الحساسة"، لافتا إلى أن "الدولة بادرت بتحرك سريع للتعامل مع واقعة الاعتداء على ممرضات قويسنا، وهو أمر مشكور؛ ولكن يجب التعامل مع جميع المواقف بنفس طريقة التفاعل مع واقعة ممرضات مستشفى قويسنا".