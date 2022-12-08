اتصالات الامارات ترفع حصتها في مجموعة vodafone البريطانية 11 %

الرئيس التنفيذي لفودافون مغادرا منصبه بنهاية العام

أعلنت مجموعة اتصالات الامارات أنها زادت حصتها في مجموعة فودافون إلى 11 % وكانت المجموعة قد ذكرت مايو الماضي أنها استحوذت على حصة 9.8% في فودافون بتكلفة 4.4 مليارات دولار.

وأوضحت المجموعة في بيان أن استثمارها في فودافون يهدف إلى الاستفادة من خبرات الشركة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية بتقييم جيد.

والشركة الإماراتية المزودة لخدمات الاتصالات هي أكبر مساهم في فودافون. وكانت حصتها في الشركة البريطانية في السابق عند نحو عشرة بالمئة.

فودافون اقوي العلامات التجارية في العالم

أوضحت «إي أند» أنها استثمرت في «فودافون»،باعتبار أن «فودافون» تعتبر من أقوى العلامات التجارية وأكثرها شهرة على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، وتنفرد بريادتها في مجال التحول الرقمي.

وأضافت أن «فودافون» تقدم بعضًا من أكثر تقنيات المعلومات، والحلول المخصصة للشركات، وخدمات التكنولوجيا المالية ضمن قطاع الاتصالات، وبما فيه منفعة المجتمع بشكل عام.

الرئيس التنفيذي لفودافون مغادرا منصبه بنهاية العام

وأعلنت فودافون يوم الاثنين الماضي أن رئيسها التنفيذي نيك ريد سيغادر منصبه في نهاية العام.

وخسر سهم فودافون أكثر من 20 بالمئة من قيمته منذ بداية العام وهبط للنصف تقريبا خلال فترة تولي ريد المنصب.

وسيحل محله مدير الشؤون المالية على أساس مؤقت، مما ينهي فترة أربع سنوات انخفض خلالها سعر سهم الشركة إلى النصف تقريبًا.

وقال "ريد" في بيان نقلته "رويترز": "اتفقت مع مجلس الإدارة على أن الوقت الحالي هو المناسب لتسليم المسؤولية إلى قائد جديد يمكنه البناء على نقاط القوة في "فودافون" واغتنام الفرص المهمة في المستقبل".

فودافون تبحث عن رئيس تنفيذي جديد خلفا لنيك ريد

وسيتم استبدال "ريد" على أساس مؤقت بـواسطة "مارجريتا ديلا فالي"، التي تم تكليفها بتسريع تنفيذ استراتيجية الشركة لتحسين الأداء التشغيلي وتقديم قيمة للمساهمين، بينما بدأ مجلس الإدارة البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وقاد "ريد" شركة الاتصالات خلال فترة الوباء، كما قام ببيع الأصول لزيادة تركيز "فودافون" على أوروبا وإفريقيا أثناء تحويل أعمال البنية التحتية للأبراج إلى وحدة منفصلة.

ورغم هذه التغييرات، ظلت أسهم "فودافون" في حالة ركود، إذ انخفضت بأكثر من 40% منذ أن تولى "ريد" في أكتوبر 2018 وحتى الآن، وتراجعت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عقدين من الزمن.

VODACOM تشتري حصة فودافون مصر

وأضافت أن الشركة الإماراتية لا تعتزم تقديم عرض لشركة فودافون، ومع ذلك فإنها تحتفظ بالحق في القيام بذلك بما يتمشى مع قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة.

وفى نوفمبر 2021، أعلنت «فودافون العالمية» تلقّيها عرضًا من VODACOM الجنوب أفريقية لشراء حصتها في فودافون مصر البالغة 55% بقيمة 2.7 مليار دولار

بينما ستتحصل على 20% بقيمة 548 مليون دولار بشكل نقدى، وستمول «VODACOM» الـ20% عبر تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقوَّمة بالعملة الجنوب أفريقية.