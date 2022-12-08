عاجل - مرتضي منصور يعلن فسخ عقد نجم الزمالك

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فسخ عقد لاعب الفريق الأول بشكل رسمي ورحيله عن القلعة البيضاء.

وأكد مرتضي منصور على فسخ عقد نادي الزمالك عقده مع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

وأضاف مرتضي أن النادي اتفق مع اللاعب على فسخ عقده بالتراضي، كما رد اللاعب قيمة العقد المقدم الذي حصل عليه منذ التعاقد معه.

ويملك الوردي عرضًا من أحد الأندية الخليجية بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية الفرنسية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.