عاجل - مرتضي منصور يعلن فسخ عقد نجم الزمالك

الفجر الرياضي
مرتضي منصور
مرتضي منصور

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فسخ عقد لاعب الفريق الأول بشكل رسمي ورحيله عن القلعة البيضاء.

 

وأكد مرتضي منصور على فسخ عقد نادي الزمالك عقده مع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

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عاجل - الزمالك يفسح عقد نجم الفريق

وأضاف مرتضي أن النادي اتفق مع اللاعب على فسخ عقده بالتراضي، كما رد اللاعب قيمة العقد المقدم الذي حصل عليه منذ التعاقد معه.

 

ويملك الوردي عرضًا من أحد الأندية الخليجية بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية الفرنسية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

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