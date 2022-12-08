أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 8 نوفمبر 2022 بعد تصدر التريند

سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع استقرار لتبلغ في متوسط تعاملات البنوك نحو 24.56 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع، وسط تأكيد الحكومة على صياغة خطة لتوفير النقد الاجنبي حتي 30 يونيو 2023.

وافتتح الدولار تعاملات اليوم على استقرار، ليسجل 24.54 جنيه للشراء بالبنك الأهلي وبنك مصر و1 سجل في بنك القاهرة 24.56 جنيه للشراء و24.63 جنيه للبيع، ووصل في البنك التجاري الدولي إلى 24.58 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 24.55 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، واستقر في بنك قطر الوطني عند 24.58 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

الحكومة خطة شاملة لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي:

من جانبه، قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل بكافة جهودها لإنهاء أزمة نقص العملة الصعبة وعودة الاستقرار بالأسواق.

وتابع" مدبولي" خلال تصريحات على هامش مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة لديها خطة شاملة لتوفير النقد الأجنبي من مصادر غير تقليدية تعمل عليها من الآن وحتى 30 يونيو 2023؛ سوف تؤمن احتياجاتنا من العملة الصعبة لتمكن الاقتصاد المصري من التحرك.

وأكد " مدبولي"، أن جهود الدولة لحل أزمة نقص العملة الصعبة سوف تظهر آثارها على المدى القصير؛ لتعود الأسواق للاستقرار مرة اخرى."

وأشار “مدبولي”، إلى أن البنك المركزي يعمل حاليًا على حل أزمة البضائع المكدسة بالموانئ، حيث رفع قيمة الشحنات المعفية من الخضوع لفتح الاعتماد المستندية من 5 الالاف جنيه إلى 500 ألف وهو ما ساعد حل جزء من الأزمة، ولكن إنهاء تلك المشكلة سوف يستغرق وقتا، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بإنهائها خلال شهرين.

الدولار يتصدر الترند خلال 2022:

وأظهرت مؤشرات البحث على جوجل ان سعر الدولار اليوم، تصدر قائمة الموضوعات الاكثر بحثا خلال عام 2022 في مصر.

وجاء اهتمام المصريين بالبحث عن الدولار، بعد الأزمة الروسية الاوكرانية التى دفعت الحكومة لتخفيض قيمته في مارس يبنحو 17% وعادة في أكتوبر لتحرير سعر الصرف نهائيا ليصل إلى 24.60 جنيه.