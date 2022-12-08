تباين اداء البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم
افتتححت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الخميس على اداء متابين، وسط توقعات ببدء اعمال جني الارباح بعد الارتفاعات القوية التى سجلتها.
وتراجع المؤشر الرئيسي “ egx30” بنسبة 0.21% إلى 14755.65 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني “ egx70 متساوي الاوزارن” بنسبة 0.5% إلى 2718.11 نقطة، و ارتفع المؤشر الاوسع نطاقا “ egx100” بنسبة 4003.09 نقطة.
واعنلت إدارة البورصة تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير ) على أسهم الشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لعدد 22،000،000سهم بقيمة 54،120،000 جنيه.