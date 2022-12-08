عاجل.. المضاربون في الذهب يواصلون تكبد الخسائر

سجلت اسعار الذهب في السوق المصري انخفاضا جديدا اليوم الخميس مع ارتفاع المعروض به وسرعة المضاربون فيه ببيعه قبل تحقيق مزيد من الخسائر.

اسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي

وتراجعت اسعار جرام الذهب في مصر اليوم بقيمة تراوحت بين 20 إلى 22 في الجرام؛ لينخفض سعر عيار 24 إلى 1942 جنيه للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1700 جنيه للجرام، وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1457 جنيه، وتراجع الجنيه الذهب إلى 13600 جنيه.

اسباب ارتفاع اسعار الذهب الفترة الماضية:

قال ايهاب واصلف رئيس شعبة المعادن الثمينة بتتحاد الصناعات، إن الازمة الحالية التى تشهدها اسواق الذهب من ارتفاعات فى الاسعار بصور غير معتاد عليها تعود إلى قيام عدد من كبار رجال الاعمال بشراء السبائك والجنيهات الذهب من الاسواق واعادة تصديرها من الخارج لتوفير حصيلة دولارية لاستخدمها في استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج.

وعلى مدار الايام الماضية ارتفعت اسعار الذهب بوتيرة غير مسبوقة ووصلت إلى اعلي مستويتها على الاطلاق عند 1830 جنيه لعيار 21، وسط اضطراب في الاسواق، واتهامات بوجود عمليات تلاعبات ما ادي إلى توقف التسعير أكثر من مرة.