ارتفاع الاحتياطي النقدي للصين 2% خلال نوفمبر

جمهورية الصين الشعبية
جمهورية الصين الشعبية

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.1175 تريليون دولار أمريكي بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة 2.13 في المئة عن الشهر السابق له.


وأوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية اليوم، أن الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بفعل التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول، مبينة أنه بسبب توقعات السياسة النقدية وبيانات الاقتصاد الكلي لدى الدول الكبرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، فيما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية ارتفاعًا الشهر الماضي.
وتوقعت الهيئة أن تبقى احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مستقرة بشكل عام، مع محافظة الاقتصاد الصيني على زخم الانتعاش.

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