الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

احتفل الصحفي موسي صبري مع الأستاذة ياسمين محسن بخطوبتهما، بحضور لفيف من نجوم الوسط الفني والإعلامي وبعض أساتذة الجامعات وبعض رجال الأعمال وسيدات المجتمع، وذلك بإحدى القاعات الكبرى على كورنيش النيل.

وتخلل الخطوبة عقد القران بينهما وسط فرحة عارمة من الأهل والأصدقاء والأقارب، واحتفل الجميع على نغمات الموسيقى الراقصة والتي نالت أعجاب جميع الحاضرين.

وقامت المطربة هدي بالاحتفال مع العروسين موسى وياسمين، وقاموا بالرقص على بعض أغانيها منها "ذكي يا ذكي" و"اندهلي حد كبير اكلمه" وبعض الأغاني التي زادت الفرح بهجة.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الوسط الفني منهم الفنان محمد نجاتي والمطربة هدى والفنانة دنيا عبدالعزيز والفنانة دوللي شاهين والفنانة نرمين ماهر والفنانة روان الفؤاد والفنان أحمد بجة والفنانة رانيا مسعد والفنانة إنجي خطاب والفنانة حنان العربي.

واختتم الفرح بالاحتفال بعيد ميلاد الصحفي موسى صبري وسط فرحة كبيرة بين العروسين.

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

الصحفي موسي صبري وياسمين محسن يحتفلان بالخطوبة وعقد القران بحضور نجوم الفن

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل