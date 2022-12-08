يلا شوت الهلال مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل الإنجليزي kora online بث مباشر الهلال اليوم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في لقاء هام ومُرتقب بقوة من الكثير على هامش مباراة ودية استعدادا لعودة الدوريات واستئنافها بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في لقاء ودي سيُقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

موعد مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد في لقاء ودي

ويحين موعد مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد غدا الخميس بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر الجاري لعام 2022، والتي ستنطلق صافرة البداية لها مع حلول الساعة:

السابعة مساءا حسب توقيت مدينة القاهرة.

الثامنة مساءا حسب توقيت مكة المُكرمة والدوحة.

التاسعة مساءا حسب توقيت دبي ومسقط.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر ستكون عبر شاشة قناة SSC Sports 1 السعودية، وإليكم ترددها:

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في اللقاء الودي المُرتقب بينهما من خلال منصة VIP الإلكترونية عبر الإنترنت، وذلك بعد الإشتراك في الخدمة.