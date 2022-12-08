يلا كورة SSC مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل الودية بث مباشر يلا شوت هدف سالم الدوسري goal

الفجر الرياضي
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يلا كورة SSC مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل الودية بث مباشر يلا شوت هدف سالم الدوسري goal الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم الخميس 8-12-2022 في لقاء ودي.. الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم الخميس 8-12-2022 في لقاء ودي.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في لقاء هام ومُرتقب بقوة من الكثير على هامش مباراة ودية استعدادا لعودة الدوريات واستئنافها بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

 

ويلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في لقاء ودي سيُقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

 

موعد مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد في لقاء ودي
ويحين موعد مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الخميس بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر الجاري لعام 2022، والتي ستنطلق صافرة البداية لها مع حلول الساعة:

 

السابعة مساءا حسب توقيت مدينة القاهرة. الثامنة مساءا حسب توقيت مكة المُكرمة والدوحة. التاسعة مساءا حسب توقيت دبي ومسقط.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر ستكون عبر شاشة قناة SSC Sports 1 السعودية، وإليكم ترددها:

 

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 12418 التردد: 12523 الإستقطاب: افقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 

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