تفاصيل تطبيق سنة الامتياز على طلاب التمريض للحصول على ترخيص مزاولة المهنة (الجريدة الرسمية)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزير التعليم العالى رقم 4426 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجباري الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب " التدريب الإجبارى" الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض المشار إليه المرفقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

ونصت المادة الثانية أنه على المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات.

وأوضحت اللائحة الداخلية أنه سنة الامتياز فى فترة تدريبية إجبارية لسنة ميلادية 12 شهر تطبق على خريجى التمريض مرحلة البكالوريوس بعد اجتياز المستوى الرابع الفرق الرابعة "8 فصول " وأن الهدف لتطبيق سنة الامتياز هو التطبيق الأمثل للمعلومات النظرية التى اكتسبها الطالب خلال دراسته فى مرحلة البكالوريوس فر المجال العملى وتعتبر هذه السنة متطلب أساسى للحصول على ترخيص ممارسة مزاولة المهنة التمريض فى جمهورية مصر العربية.

تطبيق سنة الامتياز على طلاب التمريض للحصول على ترخيص مزاولة المهنة

ويتدرب الطلاب خلال السنة التدريبية الامتياز فى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التى يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتعتبر سنة الامتياز خبرة وظيفية مصممة خصيصًا لتسمح لطلاب الامتياز بتطبيق ما تعلموه خلال سنوات الدراسة فى المجال العملى فهى تمنح الفرصة للحصول على الخبرة المبنية على الدراسة العملية وهى أيضا تسهل انتقال الطالب والطالبة إلى مكان العمل الواقعى بعد التخرج.