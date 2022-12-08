كورة بلس fel3arda اونلاين مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل بث مباشر twitter موسم الدرعية يلا شوت مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد أي ساعة في موسم الدرعية 2022، يستعد نادي الهلال السعودي مواجهة نادي نيوكاسل الانجليزي في موسم الدرعية لعام 2022 ميلادي، والتي يعتبر الفريقين من افضل الاندية في تاريخ كرة القدم، وذلك لامتلاكهم العديد من افضل وابرز لاعبين في العالم، كما من المقرر أن تقام مباراة ودية بين نادي الهلال السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي في فعاليات موسم الدرعية لعام 2022، ومن خلالها نتعرف على الهلال ونيوكاسل، مباريات يونايتد كم من الوقت، بالإضافة إلى القنوات التي تبثها بالترددات، مع تشكيلة كل من نادي الهلال ونيوكاسل لعام 2022.

مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد أي ساعة في موسم الدرعية 2022

تقام مباراة الهلال السعودي ضد نظيره الإنجليزي نيوكاسل يونايتد يوم الخميس الموافق الثامن من ديسمبر 2022 الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 19:00 بتوقيت القاهرة على أرض الملعب، استاد فهد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد 2022

يمكن مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل بث مباشر من خلال المنصة الإلكترونية “Watch VIP”، وتتولى قناة SSC الرياضية السعودية مهمة بث مباراة الهلال السعودي ضد نيوكاسل يونايتد، وتردد تلك القناة يمكن يمكن الوصول إليها من خلال الجدول التالي لعرض المطابقة بسهولة