اونلاين HD مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل في موسم الدرعية يلا شوت NEW القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد في موسم الدرعية، يواجه نادي الهلال السعودي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مباراة ودية تحمل طابع الإثارة والحماس داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم الاتفاق بين الناديين على إقامة مباراة ودية تحديدًا بعد خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم فيفا قطر، ومن خلال موقع محتويات سوف نتعرف على مباراة الهلال ونيوكاسل الإنجليزي على أي قناة وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الهلال ونيوكاسل في موسم الدرعية 2022

تُقام مباراة نادي الهلال ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في فعاليات موسم الدرعية هذا العام يوم الخميس بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 مـ؛ في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهي إحدى المباريات التي تشهد الإثارة والتشويق، بالرغم من الغيابات الكثيرة بين الناديين؛ بسبب بطولة كأس العالم والإصابات المتراكمة في صفوف نادي الهلال السعودي، وتُقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد الملعب الأساسي نادي الهلال في مدينة الرياض.

اونلاين HD مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل في موسم الدرعية يلا شوت NEW



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد في موسم الدرعية

تُنقل مباراة نادي الهلال ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في فعاليات موسم الدرعية هذا العام 2022 مـ على شاشة قنوات SSC SPORTS السعودية الرياضية، وهي واحدة من القنوات الرياضية المهمة داخل المملكة العربية السعودية والتي تبث مجموعة من الدوريات والبطولات المحلية والقارية المختلفة، ويُمكن مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل الودية من خلال ضبط تردد قناة SSC الرياضية كما يلي:

مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل بث مباشر

يُمكن مشاهدة المباراة الودية بين نادي الهلال السعودي ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عبر منصة شاهد VIP الإلكترونية على الإنترنت بعد الاشتراك في باقة بث المباراة الودية بين نادي الهلال السعودي ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مباشرة “من هنا“، وقد أتاحت الإدارة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عددًا من المنصات والروابط الإلكترونية لمشاهدة المباراة الودية بالمجان.

وفي نهاية سطور هذا المقال نكون قد تعرفنا على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد في موسم الدرعية بالإضافة إلى مباراة نادي الهلال السعودي ونادي نيوكاسل الإنجليزي الودية الساعة كم.