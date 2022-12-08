السلام يفوز على تلا في دوري القسم الرابع

حقق فريق السلام بالسادات بقيادة المدير الفني الشافعي عبد المجيد، فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق نادي تلا الرياضي بهدفين نظيفين، بالجولة الخامسة للدور الأول من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية.

خاض تلا اللقاء بتشكيل مكون من، ابراهيم الجيزاوي ومحمد رسلان وأحمد أشرف ومحمد السيد وفلافيو وعبد الرحمن الشيخ ومحمود سمارة ويوسف الجنزوري، ويوسف محمد ومحمد حجاج ومحمد رفعت تركي.



وفي البدلاء تواجد، أحمد نصر و مصطفى صلاح دومه وبسام علي وعبد الرحمن السيسي وأحمد فؤاد ومحمود سامي وحسام عبد الله وابراهيم يوسف ومحمد عطيه.



وجاء تشكيل السلام مكون من، علاء مختار وهاني رضوان وكريم حمزة وعبد الرحمن علي وكريم بدوي ومحمد مجاهد وكارم عبد الستار وعبد الله السيد وابراهيم كرم وعبد الرحمن محيي وحسين كمال.



وتواجد بين البدلاء، اسماعيل رضا ومصطفى وائل ومصطفى جمال ومصطفى اسماعيل وأحمد عبد الجواد ومحمد مهيب.

وأدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي يعاونة أحمد السيد عبد السميع وعمرو عبد ربة، وراقب اللقاء عصام لبيب عابدين.

الفوز رفع رصيد السلام إلى 9 نقاط بالمركز الثالث وتجمد رصيد تلا عند 6 نقاط بالمركز الرابع.



الشوط الأول

ق 19 الهدف الأول للسلام كارم عبد الستار

كارم وحصل على كارت أصفر بعد الهدف.

ق 38 الهدف الثاني السلام عبد الرحمن علي طلب.

ق 39 أجرى تلا ثلاث تبديلات بنزول محمود سامي وابراهيم يوسف ومصطفى صلاح دومه، وخروج عبد الرحمن الشيخ ومحمد حجاج وأحمد أشرف.

ق 46 حصل اسلام مجاهد لاعب السلام على كارت أصفر.



الشوط الثاني

ق 1 نزول محمود سمارة من تلا وخروج

ق 17 نزول حسام عبد الله من تلا وخروج محمد رفعت.

ق 18 خروج كارم عبد الستار من السلام ونزول مصطفى عبد الستار.

ق 28 نزول احمد اجوجو ومصطفى اسماعيل من السلام وخروج هاني رضوان وحسين كمال.

ق 35 نزول محمد عطيه من تلا وخروج يوسف محمد.

ق 45 نزول مصطفى وائل ومحمد مهيب وخروج محمد مجاهد وعبد الرحمن طلب من فريق السلام.



