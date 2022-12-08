لايف TWItter.. بث مباشر الهلال ونيوكاسل يونايتد يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل يلا شوت، يلعب الهلال ونيوكاسل يونايتد علي لقب كأس الدراعية 2022 الودية حيث إذا فاز اي فريق بها لن يتم احتسابها من بطولات الثنائي، فهي مواجهة تبقي ودية تقام للاستفادة منها من الناحية التسويقية ليس اكثر، تجمع بين بطل كأس الامير محمد بن سلمان النسخة الماضية، وبين نيوكاسل الحصان الاسود للدوري الانجليزي العام السابق، وقد وافق الثنائي علي ان يكونوا طرفين اللقاء، لانهم يعلموا بأنها ستكون مواجهة قوية ومرتقبة من قبل الجماهير، لكن يري الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال عكس ذالك تمامًا، حيث اشار بأن الزعيم لن يستفيد من اللقاء نظرًا للإصابات الكثيرة التي توجد في صفوفه، صحيح المباراة منتظرة والاعلام السعودي والانجليزي يتحدث عنها بشغف كبير، لكنه يري بأن لا يوجد استفادة فنية لمواطنه في اللقاء، بث مباشر الهلال ونيوكاسل يونايتد 365 كورة.

البث المباشر يلا شوت لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة 5:35 مساءً القاهرة.



ويدخل فريق الهلال المباراة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، من أجل تحقيق النصر، حيث يريد القائد القتال حتى لا يخسر أي نقطة ليواصل طريقه للحفاظ على اللقب.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط حصل عليها الفريق من مباراتين فاز بها على حساب الخليج والفيحاء.

وسيكون الهلال مسلحا بالتاريخ خلال مباراة الفتح على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وسيحمل اليوم المباراة رقم 27 في تاريخ دوري المحترفين بين الفريقين.

رابط مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل، بعد فترة قصيرة في السعودية تستمر لعدة أيام، سيستقبل نيوكاسل رايو فاليكانو في ملعب سانت جيمس بارك في مباراة ودية أخرى في 17 ديسمبر قبل العودة إلى المباراة التنافسية ضد بورنموث في الجولة الرابعة من كأس الرابطة في 21 ديسمبر، بعد ذلك، يستعد لاعبي نيوكاسل يونايتد لمواجهة ليستر سيتي ولييدز يونايتد في مباراتين يمكن الفوز بهما في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل العام الجديد، لكن أول مواجهة لهم في عام 2023 تجعلهم يسافرون إلى استاد الإمارات لمواجهة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال في ما سيكون أكبر اختبار. من أوراق اعتمادهم في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، يبقى أن نرى ما إذا كان الهلال سيعود لمباراة يوم الخميس بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المونديال، لكن اللاعب الوحيد الذي لن يظهر بالتأكيد هو المدافع ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابات مروعة في الوجه في حادث تصادم. مع الحارس محمد العويس ضد الأرجنتين، بث مباشر الهلال ونيوكاسل يونايتد يلا شوت.