يلا شوت Kora مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد الودية بث مباشر اليوم يلا شوت تويتر لايف رابط مباشر مبارة الزعيم الان



يستضيف ملعب الامير فيصل بن فهد احداث بث مباشر الهلال ونيوكاسل يونايتد المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وقد اعلنت صفحة الهلال الرسمية عن إذاعة اللقاء عبر قناة الفريق علي اليوتيوب، بجانب نقلها من قناة ssc sport 1 hd بتعليق المعلق المخضرم فهد العتيبي، وستنقل ايضًا علي منصة شاهد، ويمكنكم متابعة اللقاء من خلالنا حيث سنقوم بتغطيته لحظة بلحظة.

أشارت تقارير صحفية سعودية بأن رامون دياز قرر عدم الاعتماد علي اللاعبين الدوليين في مباراة نيوكاسل اليوم ويأتي ذالك بسبب الإرهاق الذي يعانوا منه بعد خوش ثلاث مباريات صعبة مع منتخب السعودية في دور المجموعات بكأس العالم لكن هناك استثناء لسالم الدوسري فقط حيث سيشارك في اللقاء وتم تأكيد ذالك، وعليه قام دياز بضم عدد كبير من اللاعبين الشباب الذي يمتلكهم وأصر علي اعطائهم فرصة للمشاركة في اللقاء لكي يحصلوا علي خبرات كثيرة منها ويعطي لهم فرصة لإثبات انفسهم، ومن سيكون علي قدر التوقعات ربما يكون من القوام الأساسية التي ستشارك مع الفريق في المواعيد الرسمية المقبلة.

يدخل فريق الهلال المباراة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، من أجل تحقيق النصر، حيث يريد القائد القتال حتى لا يخسر أي نقطة ليواصل طريقه للحفاظ على اللقب.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط حصل عليها الفريق من مباراتين فاز بها على حساب الخليج والفيحاء

رابط البث المباشر لمباراة الهلال ونيوكاسل الآن، تشمل صفوف الهلال أيضًا سالم الدوسري هداف ذلك الفائز المذهل ضد الأرجنتين قبل أن يسجل الشباك أيضًا ضد المكسيك وهناك بعض الأجانب المعروفين تحت تصرف دياز،، يقاتل لاعب فريق الهلال السعودي بث مباشر أوديون إيغالو على أماكن هجومية مع موسى ماريجا وأندريه كاريو، الذي احتل الأخير أيضًا دورًا أعمق للهلال هذا الموسم، أما بالنسبة لنيوكاسل، فإن الرباعية المكونة من كيران تريبيير ونيك بوب وبرونو غيماريش وكالوم ويلسون – الذي تعرض الأخير أيضًا لضغط طفيف – يواصلون التنافس على المجد في كأس العالم مع بلدانهم، حيث وصلت الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى الرياض، لمواجهة فريق الهلال السعودي، المقررة الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، في بطولة “كأس موسم الدرعية” ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الدرعية، الهلال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت.