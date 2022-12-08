تويتر HD مشاهدة مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد مباشر الان - HILEEL رابط مباشر الآن في موسم الدرعية هدف الدوسري

بث مباشر الهلال ونيوكاسل يلا لايف، يريد الهلال بآن يآخذ بثآر مواطنه اتحاد جدة حيث سبق وان التقي العميد امام نيوكاسل يونايتد وكان قبل انطلاقة الموسم وتعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليأتي الدور علي الزعيم فهل يتكرر الامر ام يثبت الزعيم لنيوكاسل بأن الفرق السعودية قوية ويلقنه درس قاسي بالفوز عليه؟ علي اي حال سنتابع خلال ساعات قليلة ما سيحدث، كان هناك اقبال كثيف من قبل الجماهير علي شراء التذاكر التي تم طرحها من قبل اللجنة المنظمة، واسعارها كانت تبدأ من 25 حتي 75 ريال سعودي، والتذكرة الفضية كان سعرها 1500 ريال سعودي، واشار المنظمين بأن اقتراب نفاذ جميع التذاكر التي طرحت، الامر الغير متوقع حدوثه، وسيعمل لاعبي الهلال علي تقديم مباراة متميزة في الاطلالة الاولي علي جماهيره بعد غياب ايام عديدة عن المشاركة، بث مباشر الهلال ونيوكاسل دون تقطيع.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في لقاء هام ومُرتقب بقوة من الكثير على هامش مباراة ودية استعدادا لعودة الدوريات واستئنافها بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في لقاء ودي سيُقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويحين موعد مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد غدا الخميس بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر الجاري لعام 2022، والتي ستنطلق صافرة البداية لها مع حلول الساعة:

السابعة مساءا حسب توقيت مدينة القاهرة.

الثامنة مساءا حسب توقيت مكة المُكرمة والدوحة.

التاسعة مساءا حسب توقيت دبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر ستكون عبر شاشة قناة SSC Sports 1 السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت مصر.

8:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:00 مساءًا بتوقيت العراق.

7:00 مساءًا بتوقيت السودان.

8:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:00 مساءًا بتوقيت تونس.

6:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:00 مساءًا بتوقيت قطر.

5:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

