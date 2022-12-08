ـ "Cherry & Berry" تشجع صناعة مستلزمات الإنتاج لجعل مصر جاذبة للاستثمار الصناعي

تعمل شركة شيري أند بيري "Cherry & Berry" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال العناية بالشعر على تشجيع صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر لجعل السوق المصري أحدث الأسواق الجاذبة للاستثمار الصناعي.

وتُعِد "شيري أند بيري" عدد من الدراسات لتصنيع منتجاتها في مصر وتبحث زيادة نسبة المكون المحلى في منتجاتها وتدرس بدقة مدى إتاحة مستلزمات الإنتاج المتوفرة بالسوق المحلي التي قد تحتاجها في منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

وبدأت "Cherry & Berry" العمل في ولايات شايان بالولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2019. وتمكنت الشركة خلال الثلاث السنوات الأخيرة من تحقيق نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، ونالت إعجاب الجماهير بسبب جودة وكفاءة منتجاتها.

وتعمل الشركة على خدمة الأسواق المصرية بالعديد من المنتجات المختلفة وليس فقط منتجات العناية بالشعر، وتعتبر هذه المنتجات من أفضل المنتجات التي تساعدك في العناية بشعرك ومنع تمويجه وجعله حرير في أسرع وقت ممكن بالنسبة لكل امرأة.

قال فاروق جبر رئيس مجلس إدارة شركة "Cherry & Berry" أن مساعي الحكومة المصرية لتعميق التصنيع في مصر، يساهم في تخفيض أسعار المنتجات المصرية، كما سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية في مصر.

وأشار جبر إلى أن "شيري أند بيري" لديها العديد من المزايا الفريدة مثل صناعة أفضل جودة من المنتجات والاهتمام بالرد على العملاء وتلبية طلباتهم بكفاءة عالية وبشكل سريع للغاية، وذلك لتكون العلاقة بين العملاء والشركة علاقة قوية ومتينة.

وتمتلك "Cherry & Berry" ملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتسعى للاستفادة من زيادة الإقبال على منتجاتها من مختلف دول العالم عبر صناعة منتجات في مجالات أخرى، ولا تقتصر على منتجات العناية بالشعر فقط.