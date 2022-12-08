كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات ربع نهائى المونديال والقنوات الناقلة

مونديال قطر
مونديال قطر

يريد عدد كبير من الجماهير معرفة مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.


مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم
وسوف تنطلق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم غدا الجمعة بمواجهة منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب هولندا.


ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم:-


كرواتيا: البرازيل – ستاد المدينة التعليمية – الجمعة 9 ديسمبر – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.
هولندا: الأرجنتين – ستاد لوسيل – الجمعة 9 ديسمبر – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
المغرب: البرتغال – ستاد الثمامة – السبت 10 ديسمبر – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.
إنجلترا: فرنسا – ستاد البيت – السبت 10 ديسمبر – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

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كما يعرض لكم الفجر الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لمباريات الدور ربع النهائي:-


القنوات المفتوحة لإذاعة كأس العالم
تردد قناة zdf على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird
تردد: 11054
الإستقطاب: افقى H
معامل الترميز: 22000.
قناة das erste على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird
التردد: 11541
الاستقطاب: عمودي V
معامل الترميز: 22000
قناة IRIB HD Iran على القمر التركي
التردد: 11881
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 22000
قناة TRT2 على القمر التركي
التردد: 11054
الاستقطاب: عمودي V
معامل الترميز: 30000
قناة ARD Das Erste HD
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 11494
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 22000
قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 11836
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
قناة Cuatro Espa a HD
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 10876
الاستقطاب: عمودى V
معامل الترميز: 22000
تردد قناة tvt
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقى H
معامل الترميز: 27500
تردد قناة ORTB
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقى H
معامل الترميز: 27500
تردد قناة rai 1
القمر الصناعي: هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقًا
التردد: 10992
الاستقطاب: عمودى V
معامل الترميز:

كأس العالم 2202 منتخب هولندا منتخب المغرب منتخب البرازيل منتخب البرتغال

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