كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات ربع نهائى المونديال والقنوات الناقلة

يريد عدد كبير من الجماهير معرفة مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.



مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم

وسوف تنطلق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم غدا الجمعة بمواجهة منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب هولندا.



ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم:-



كرواتيا: البرازيل – ستاد المدينة التعليمية – الجمعة 9 ديسمبر – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

هولندا: الأرجنتين – ستاد لوسيل – الجمعة 9 ديسمبر – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

المغرب: البرتغال – ستاد الثمامة – السبت 10 ديسمبر – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

إنجلترا: فرنسا – ستاد البيت – السبت 10 ديسمبر – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.



كما يعرض لكم الفجر الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لمباريات الدور ربع النهائي:-



القنوات المفتوحة لإذاعة كأس العالم

تردد قناة zdf على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

تردد: 11054

الإستقطاب: افقى H

معامل الترميز: 22000.

قناة das erste على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

التردد: 11541

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 22000

قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 22000

قناة TRT2 على القمر التركي

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 30000

قناة ARD Das Erste HD

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 22000

قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11836

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

قناة Cuatro Espa a HD

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 10876

الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: 22000

تردد قناة tvt

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة rai 1

القمر الصناعي: هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقًا

التردد: 10992

الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: