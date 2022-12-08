وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركتين أمريكية ونمساوية توطين صناعة الأجهزة المعملية والمستلزمات الطبية بمصر

التقي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ميريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، والدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية وذلك لبحث امكانية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركتين في مجال توطين صناعة المستلزمات والاجهزة المعملية والطبية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وكريم اسعد المدير العام لشركة PerkinElmer لمنطقة الشرق الأوسط، وميرفت مسلم المدير التجاري الاقليمي للشركة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض التعاون القائم حاليًا بين القطاع الصحي المصري والشركتين من خلال توريد الأجهزة المعملية وكواشف الفيروسات وكذا المعامل المتطورة في مجال الكشف المبكر عن الاورام والامراض الوراثية والفيروسية وهو ما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية لمصر

ولفت سمير إلى إنه تم خلال اللقاء التباحث مع مسئولي الشركتين للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بهدف إقامة شراكة لتصنيع معدات الأجهزة المعملية والمستلزمات الطبية والتي يتم استيرادها حاليًا، خاصة في ظل حوافز الاستثمار التي تتيحها مصر وبصفة خاصة لمثل هذه المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة

وأشار الوزير إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها تصنيع هذه المنتجات في السوق المصري من خلال تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير لاسواق الدول المجاورة والأسواق الأقليمية والعالمية وذلك من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ومن جانبها اشارت مريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، إلى أن الشركة ستدرس إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية.

وبدوره أوضح الدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية ان الشركة تقوم بتوريد منتجاتها إلى القطاع الصحي المصري وبصفة خاصة في مجال الاجهزة المعملية وكواشف الـ PCR الخاصة بفيروس كورونا، فضلًا عن معامل اختبارات التتابع الجيني لتشخيص الاورام والامراض السرطانية والوراثية.