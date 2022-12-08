وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية

خلال زيارته التفقدية لعدد من المشروعات بالإسكندرية، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى قطاع المرافق، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، الجاري تنفيذها بالمحافظة.



وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ إنهاء وتنفيذ 18 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى (مشروع لمياه الشرب – 8 مشروعات لصرف صحى الحضر – 9 مشروعات لصرف صحى الريف)، بطاقة إجمالية 170 ألف م3/يوم، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب على ترعة النوبارية، بتكلفة إجمالية للمشروعات 4.7 مليار جنيه، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.



وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ رافع سيدي عبدالقادر لمياه الشرب (إنشاء خزان سعة 10000 م3 وخطوط ناقلة)، بجانب 8 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، المرحلة الثانية من محطة معالجة العامرية بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات، ومشروع صرف صحي أرض الجنينة بالعامرية التابعة لزاوية عبد القادر، ومشروع صرف صحي منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري الطريق الصحراوي ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، ومشروع محطة معالجة أبيس الأولي، ومشروع الصرف الصحي لأبيس الأولي، ومشروع الصرف الصحي لخورشيد القبلية، ومشروع محطة رفع 11 شرق.



وأضاف الوزير: تشمل مشروعات صرف صحى الريف 9 مشروعات، وهى، مشروع شبكات صرف صحي قرية بنجر السكر 3، ومشروع محطة الرفع وخط الطرد بنجر السكر 3، ومشروع محطة معالجة مصطفي إسماعيل، ومشروع الصرف الصحي لمنطقة ابو بسيسة، ومشروع الصرف الصحي بنجر السكر 2، ومشروع الصرف الصحي بنجر السكر 4، ومشروع الصرف الصحي بنجر السكر 6، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الجلاء (معالجة – رفع – انحدار) - محطة المعالجة، ومشروع صرف صحي قرية الجلاء.



كما استمع الدكتور عاصم الجزار، لشرح عن موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، من اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والذى شرح جهود الشركة فى تنفيذ مشروعات الخُطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، ودورها فى مساعدة الإدارات المحلية بالمحافظة فى التعامل مع مياه الأمطار.

