أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 ديسمبر فى الأسواق

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة، في الأسواق، حسب النشرة اليومية التي يعلن سوق العبور، والتي يتم تحديثها بشكل مباشر لاطلاع المواطنون عليها بشكل دوري.

وترصد “الفجر” أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية والتي جاءت على النحو الآتى:

أسعار الخضروات



سجل سعر كيلو البصل الأبيض والأحمر بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي والحامي بين 10 و12 جنيهًا.

اختلف سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة



سجل سعر البرتقال 12 جنيهًا للكيلو.



سجل سعر البلح البرحي 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق المستورد

بلغ سعر كيلو البرقوق المستورد 30 جنيهًا

أسعار الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر رمان منفلوطي

سعر رمان منفلوطي 9 جنيهات للكيلو.

سعر اليوسفي

سعر اليوسفي 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون البلدي

سعر الليمون البلدي 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سجل سعر كيلو التفاح المستورد 30 جنيهًا.

أسعار الجوافة

بلغ سعر الجوافة نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار التفاح السكري

بلغ سعر التفاح السكري نحو 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار التين البرشومي

وبلغ سعر التين البرشومي نحو 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكانتلوب

وبلغ سعر الكانتلوب نحو 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الحرنكش

وبلغ سعر الحرنكش نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق

بلغ سعر كيلو البرقوق 15 جنيهًا.

سعر كيوي

سجل سعر كيلو كيوي 60 جنيهًا.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيهًا.

سعر الفراولة

بلغ سعر كيلو الفراولة 25 جنيهًا.

سعر العنب الأحمر

بلغ سعر كيلو العنب الأحمر 12 جنيهًا.

سعر الكاكا

بلغ سعر كيلو الكاكا 20 جنيهًا

سعر البلح رطب

بلغ سعر كيلو البلح رطب 12 جنيهًا.

وتحرص الدولة على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت نحو 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال العام الماضي 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لا بد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.