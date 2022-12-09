أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 ديسمبر فى الأسواق

الاقتصاد
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة، في الأسواق، حسب النشرة اليومية التي يعلن سوق العبور، والتي يتم تحديثها بشكل مباشر لاطلاع المواطنون عليها بشكل دوري. 

txt

عاجل.. بيان هام من التموين بشأن نظام صرف الخبز المدعم

txt

تعرف على طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين والفئات المستفيدة من الدعم

txt

حقيقةً وصول الدولار لـ40 جنيها الفترة المقبلة

txt

بعد انخفاضه عالميا.....تعرف علي سعر الذهب في دولة الاٍمارات بختام تعاملات اليوم الخميس

وترصد “الفجر”  أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية والتي جاءت على النحو الآتى: 

 

أسعار الخضروات 


سجل سعر كيلو البصل الأبيض والأحمر بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي والحامي بين 10 و12 جنيهًا.

اختلف سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الفاكهة 


سجل سعر البرتقال 12 جنيهًا للكيلو.


سجل سعر البلح البرحي 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق المستورد
بلغ سعر كيلو البرقوق المستورد 30 جنيهًا

أسعار الكمثرى
سجل سعر الكمثرى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر رمان منفلوطي
سعر رمان منفلوطي 9 جنيهات للكيلو.

سعر اليوسفي
سعر اليوسفي 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون البلدي
سعر الليمون البلدي 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح
سجل سعر كيلو التفاح المستورد 30 جنيهًا.

أسعار الجوافة
بلغ سعر الجوافة نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار التفاح السكري
بلغ سعر التفاح السكري نحو 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار التين البرشومي
وبلغ سعر التين البرشومي نحو 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكانتلوب
وبلغ سعر الكانتلوب نحو 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الحرنكش
وبلغ سعر الحرنكش نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق
بلغ سعر كيلو البرقوق 15 جنيهًا.

سعر كيوي
سجل سعر كيلو كيوي 60 جنيهًا.

سعر الموز
بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيهًا.

سعر الفراولة
بلغ سعر كيلو الفراولة 25 جنيهًا.

سعر العنب الأحمر
بلغ سعر كيلو العنب الأحمر 12 جنيهًا.

سعر الكاكا
بلغ سعر كيلو الكاكا 20 جنيهًا

سعر البلح رطب
بلغ سعر كيلو البلح رطب 12 جنيهًا.

 

وتحرص الدولة على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت نحو 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال العام الماضي 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لا بد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.

أخبار مصر

مواد متعلقة

يوسف عثمان يروج للحلقة التاسعة من مسلسل "الغرفة 207"

ريهام عبد الغفور عن 2022: عاملة زي "الغرفة 207"

اسعار الدواجن ا ليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022

الأكثر قراءة

عاجل| آخر تحديث لـ أسعار العملات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري

تشكيل المغرب ضد البرتغال.. الراكركي يستقر على رباعي دفاع أسود الآطلس لمواجهة ربع نهائي كأس العالم 2022

عاجل.. الدين الخارجي لمصر يتراجع لـ155.7 مليار دولار

تردد القناة الناقلة لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

عاجل.. محمود الخطيب يفاجئ مارسيل كولر بقرار ناري

عاجل..تأجيل التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية لأصحاب المهن الحرة حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣

بث مباشر المغرب.. كيفية مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشرة في ربع نهائي كأس العالم 2022 على هذه القناة المفتوحة (TNT)

توقعات الأبراج 2023.. برج الأسد: عام التخلص من العقبات والحصول على أموال طائلة