"الكرتونة وصلت لفين؟".. تعرف على أسعار البيض اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

تشهد أسعار البيض فى مصر، خلال الفترة الحالية حالة من الارتفاع المتواصل، حيث سجلت كرتونة البيض زيادة قدرها 11 جنيها خلال 10 أيام، وسط ندرة من المعروض طبقًا لتصريحات مصادر بشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار البيض اليوم

وسجلت كرتونة البيض اليوم داخل المزرعة نحو 70 جنيهًا، وفي محالات التجزئة تراوح سعره بين 75 و80 جنيهًا للمستهلك، ويخلتف من منطقة إلى أخرى.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة



وتراوح سعر طبق البيض البلدي، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض بمنافذ وزارة الزراعة، إلى 70 جنيهًا بالنسبة للبيض الأحمر، وطبق البيض الأبيض نحو 69 جنيها.

ومن جانبه، ترصد “الفجر” أسعار مشتقات الفراخ بالمحال التجارية:



تراوح سعر الأوراك بين 40 و49 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و35 جنيهًا.

تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 و46 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا

تراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

تراوح سعر الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

جهود وزارة الزراعة

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف وفقًا لخطتها الإستراتيجية للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.