بالمزارع والأسوق.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 9 ديسمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

يتزايد بحث المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم فى مصر، في ظل ظروف راهنة يمر بها قطاع الثروة الداجنة فى مصر وسط نقص الأعلاف وزيادة وعدم توافر العملة الصعبة وترك الكثير من المربين العمل بالقطاع مما أثر على الانتاج بشكل مباشر. 

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وترصد “الفجر" في هذا التقرير وطبقًا لنشرة شعبة الدواجن بالغرف التجارة آخر تحديث لأسعار الدواجن بالأسواق والتي جاءت على النحو الآتي: 


أسعار الدواجن اليوم

كان سعر الدواجن انخفض بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسواق

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 42 و43 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" مسجلة نحو 48 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو  52  جنيهًا للكيلو.

أما عن  سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي متراوحة  بين 57 و60 جنيها للكيلو.

 

أسعار الدواجن في الأسواق 


وشهدت أسعار الدواجن ومشتقاتها اختلافات طفيفة في المحال التجارية، إذ جاءت الأسعار اليوم الجمعة 9-12-2022  كالتالي:

تراوح سعر شيش البانيه بين 110 و120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

سعر دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج إلى نحو 110-120 جنيهًا.

تراوح سعر أجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و58 جنيهًا.

سعر البانيه يبدأ من 85 إلى ويصل إلى 110 جنيهًا في بعض المناطق.

تراوح سعر الأوراك بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها.

تراوح الشيش طاووق الكيلو بين 100 و110 جنيهات.

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